Додано: Сер 11 бер, 2020 21:37

osafly написав: Replay написав: ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки...

Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт. ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки...Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт.



А вот раиссия-как раз таки пойдет,только не на содержание..С таким говнокомандующим "гондольером"-запросто! а соответственно,выздороветь этой стране-не суждено априори.Просто интересно что будет следующим..финтом в этом цирке.Панику гасят рукожопо и по дурацки-вывалили из мешка пол-ярда за два дня-гребитесь,растаскивайте.Никакой дозации,никакой логики,никаких заявлений- карантин на три недели(превентивные меры)-Здравствуй ж... Новый Год! А вот раиссия-как раз таки пойдет,только не на содержание..С таким говнокомандующим "гондольером"-запросто! а соответственно,выздороветь этой стране-не суждено априори.Просто интересно что будет следующим..финтом в этом цирке.Панику гасят рукожопо и по дурацки-вывалили из мешка пол-ярда за два дня-гребитесь,растаскивайте.Никакой дозации,никакой логики,никаких заявлений- карантин на три недели(превентивные меры)-Здравствуй ж... Новый Год!

