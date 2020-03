Додано: Сер 11 бер, 2020 21:59

kluychkooleg написав: flyman написав: в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень") в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")



Теперь родственники гораздо похуже слова подберут. Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.

В кого які, твої, може і будуть. А що, мали в спітнілих кулачках перед 8 Березня зажати, чи в кедах в суботу бігати по обмінках? В кого які, твої, може і будуть. А що, мали в спітнілих кулачках перед 8 Березня зажати, чи в кедах в суботу бігати по обмінках?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

