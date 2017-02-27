uaprofi написав:блин, зачем они снимали Гончурака? зачем? был же стабильный курс... может его вернуть можно? потому как нового паремьера народ раньше никогда не видел - и теперь бакс постоянно растёт...
Если это шутка где смайлы? Если вы серьезно так думаете то идите делать уроки.
freeze написав:Пора уже возвращать старые добрые ограничения на валютном рынке, а то тут с этими либералами-эксперементаторами и без ЗВР останемся, такими темпами палить, тем более структура ЗВР разнородная.
Для начала попробовать хорошо забытые валютные аукционы.
flyman написав:в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")
Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.
В кого які, твої, може і будуть. А що, мали в спітнілих кулачках перед 8 Березня зажати, чи в кедах в суботу бігати по обмінках?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
uaprofi написав:блин, зачем они снимали Гончурака? зачем? был же стабильный курс... может его вернуть можно? потому как нового паремьера народ раньше никогда не видел - и теперь бакс постоянно растёт...
Гончарука можно и не возвертать, а Маркарову надо и Смолия не трогать. Все законы по частичной продаже экпортерами и запрету на вывод капитала у них есть.
kluychkooleg написав:Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.
За что это? Он же по–честному «видкупыв». А то что родычив по факту прокинул на бабки – ну то такое..
І? Люди роблять перед святом покупку. Тре гривня. Як правило, гришу в матрасі мало хто тримає. Дістають $$$ і питають, тобі часом не тре? Кажу, а може у вівторок, в банці. Ніт, нам тре уже росчітаться, який курс? Кажу на міняйлі 24,55 .. 24.75. Середній 24.65. Ок? Ок! Так що не ліпи горбатого до стіни.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 бер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Серьезно про вирус: Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога
Cьогодні в наші двері, хоч поки що і м’яко, постукав китайський коронавірус 2019-nCoV, а не так давно, у 2009 р. до нас приходив каліфорнійський грип... Однак, попри, як нам здалося, щире бажання влади допомогти, фінальні результати були сумними: коли у США відсоток померлих реанімаційних хворих становив - 17%, у Мексиці - 50%, то у нас - померли майже всі. ...крім газоаналізаторів та відповідних фахівців потрібні ще й особливого типу дихальні апарати, які, крім замісної дихальної функції, яку мають всі апарати, повинні мати ще й елементи лікувальної функції...
Прогнозно опережает ярд в неделю.Отправляют,ох и отправляют же зелёные чемоданы:) Даже торги продлевают...уро...,впрочем,такова реальность и не считаться с ней глупо.Стоит денег.
у них всё по плану. они пакуют друганов, а потом и сами на выход. эта схема такая была изначально придумана нищебродами из команды Зе... первые на прошлой недели на выход пошли, теперь и эти пойдут. всё спишут на вирус и мировой кризис. типа ушедшие будут нести политическую ответственность. а что это такое полит. ответственность???? в законах такой статьи - НЕТ
Тоді Зе: Я устав, я уходю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Surfer написав:Я ему про фому он мне про емелю. 100 раз сказано и просчитано что по ФАКТУ в гривне не только с азирова, а еще с кучмы сидеть было выгоднее , а они опять за свое...
тут просто собрались неблагодарные читатели, мне кажется. если Вам удалось со времён кучмы оказаться в выигрыше по сравнению с долларом, не застряв ни в одном гвнобанке, - тогда Вы просто чемпион. редко удаётся видеть таких людей.
Єсть один ньюанс, даже якщо тримати дулярчики, то коли тьотя Го відправляє в морг, чи то покійника, чи живу банку, насипають все одно папіром. При девалі 3х, ще й зальоти, навіть якщо тримаєш із 2х запасом на девал. Так що не так однозначно. Ну і не забуваємо про інфляцію того ж бакса. (В євро інфляція менша, так що про паритет нема мови, хіба що напівшишки і то не довго).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/