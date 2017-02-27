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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4238423942404241>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 108
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
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0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
10%
11
26.51-27.0
23%
25
27.01-27.5
16%
17
27.51-28.0
9%
10
выше 28
30%
32
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:57

  uaprofi написав:блин, зачем они снимали Гончурака? зачем?
был же стабильный курс...
может его вернуть можно?
потому как нового паремьера народ раньше никогда не видел - и теперь бакс постоянно растёт...

Если это шутка где смайлы? Если вы серьезно так думаете то идите делать уроки.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:58

  freeze написав:Пора уже возвращать старые добрые ограничения на валютном рынке, а то тут с этими либералами-эксперементаторами и без ЗВР останемся, такими темпами палить, тем более структура ЗВР разнородная.


Для начала попробовать хорошо забытые валютные аукционы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:59

  kluychkooleg написав:
  flyman написав:в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")


Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.

В кого які, твої, може і будуть. А що, мали в спітнілих кулачках перед 8 Березня зажати, чи в кедах в суботу бігати по обмінках?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:01

  uaprofi написав:блин, зачем они снимали Гончурака? зачем?
был же стабильный курс...
может его вернуть можно?
потому как нового паремьера народ раньше никогда не видел - и теперь бакс постоянно растёт...

Гончарука можно и не возвертать, а Маркарову надо и Смолия не трогать. Все законы по частичной продаже экпортерами и запрету на вывод капитала у них есть.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:03

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки на засіданні 12 березня

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/646269.html
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:04

  fokus написав:
  kluychkooleg написав:Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.

За что это? Он же по–честному «видкупыв». А то что родычив по факту прокинул на бабки – ну то такое.. :)

І?
Люди роблять перед святом покупку. Тре гривня.
Як правило, гришу в матрасі мало хто тримає.
Дістають $$$ і питають, тобі часом не тре?
Кажу, а може у вівторок, в банці.
Ніт, нам тре уже росчітаться, який курс?
Кажу на міняйлі 24,55 .. 24.75. Середній 24.65.
Ок?
Ок!
Так що не ліпи горбатого до стіни.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 бер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

Серьезно про вирус:
Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога
Cьогодні в наші двері, хоч поки що і м’яко, постукав китайський коронавірус 2019-nCoV, а не так давно, у 2009 р. до нас приходив каліфорнійський грип...
Однак, попри, як нам здалося, щире бажання влади допомогти, фінальні результати були сумними: коли у США відсоток померлих реанімаційних хворих становив - 17%, у Мексиці - 50%, то у нас - померли майже всі.
...крім газоаналізаторів та відповідних фахівців потрібні ще й особливого типу дихальні апарати, які, крім замісної дихальної функції, яку мають всі апарати, повинні мати ще й елементи лікувальної функції...

https://censor.net.ua/resonance/3180745/koronavrus_covid19_real_ukransko_meditsini_rozdumi_anestezologa
komp
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:09

  flyman написав:Ок?
Ок!
Так що не ліпи горбатого до стіни.

лепи/не лепи, а вилы теперь наточат.
на то они и родственники.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21

  Игорь Алексеевич написав:
  goldfinger написав:
  nebiros написав:НБУ сегодня продал около 350 млн.

Прогнозно опережает ярд в неделю.Отправляют,ох и отправляют же зелёные чемоданы:) Даже торги продлевают...уро...,впрочем,такова реальность и не считаться с ней глупо.Стоит денег.


у них всё по плану. они пакуют друганов, а потом и сами на выход.
эта схема такая была изначально придумана нищебродами из команды Зе...
первые на прошлой недели на выход пошли, теперь и эти пойдут.
всё спишут на вирус и мировой кризис. :oops:
типа ушедшие будут нести политическую ответственность. а что это такое полит. ответственность???? :shock:
в законах такой статьи - НЕТ :twisted:

Тоді Зе:
Я устав, я уходю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:33

  Yuri_T написав:
  Surfer написав:Я ему про фому он мне про емелю. 100 раз сказано и просчитано что по ФАКТУ в гривне не только с азирова, а еще с кучмы сидеть было выгоднее , а они опять за свое...

тут просто собрались неблагодарные читатели, мне кажется.
если Вам удалось со времён кучмы оказаться в выигрыше по сравнению с долларом, не застряв ни в одном гвнобанке, - тогда Вы просто чемпион.
редко удаётся видеть таких людей.

Єсть один ньюанс, даже якщо тримати дулярчики, то коли тьотя Го відправляє в морг, чи то покійника, чи живу банку, насипають все одно папіром. При девалі 3х, ще й зальоти, навіть якщо тримаєш із 2х запасом на девал.
Так що не так однозначно.
Ну і не забуваємо про інфляцію того ж бакса. (В євро інфляція менша, так що про паритет нема мови, хіба що напівшишки і то не довго).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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