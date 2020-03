Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

Moneta написав: Вчера набеги украинцев на обменники называли легким ажиотажем, а уже сегодня — настоящей паникой. Ведь для покупки "американца" начали снимать деньги с кредитных карт, а вкладчики начали реже продлевать на новые сроки гривневые депозиты, сроки которых истекают. Их также конвертируют в инвалюту. Банкиры успокаивают лишь тем, что не происходит снятие вкладов раньше срока.



На безналичном рынке также серьезная лихорадка.

"Валютные котировки на межбанке поднимались из-за влияния внешних и внутренних факторов, к которым добавился разгон наличного рынка, исчерпавшего запасы хладнокровия и оптимизма", — отметил в комментарии "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Всего эксперты насчитали четыре причин подорожания безналичного доллара:



1. Стремительный рост спроса со стороны населения. Как в обменниках, под которые банки не успевают закупать наличный бакс, а также в безналичном режиме (системах интернет-банкинга и мобильных приложениях).



2. Сохраняющийся спрос со стороны нерезидентов, которые по-прежнему надеются продать ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и вывести капиталы из Украины. Объем их покупок на межбанке сегодня несколько сократился из-за снижения спроса на портфели бумаг. Однако казначеи рассказали, что Ситибанк предложил коллегам повышенную доходность по гособлигациям, только бы они их выкупили. Из-за обострения ситуации на валютном рынке, переговоры затягиваются.



3. Сильно вырос спрос на доллары со стороны украинских импортеров. Они скупают валюту не только под текущие проплаты и форвардные контракты, но и под предоплату по внешнеэкономическим контрактам. Чтобы заплатить партнерам наперед пока курс доллара сильно не вырос, даже начали брать под это гривневые кредиты.



4. При этом экспортеры делают все, чтобы минимизировать валютные продажи и поменьше отдавать доллара. Они тоже пошли в банки за гривневыми кредитами. Берут гривну под залог валютной выручки, которая лежит на их счетах, чтобы подольше ее не отдавать. Надеются выгоднее конвертироваться, когда курс будет на пике.



Нацбанк целый день распродавал свой золотовалютный резерв, чтобы остановить "долларовую лихорадку". 11 марта он реализовал порядка $350 млн — официальный объем от регулятора. При этом центробанк не пытается гасить курс, а продает валюту по нарастающей — повышая ценник по мере роста спроса.



Расчет делается на то, что паника захлебнется на цене. Что на каком-то курсе всем станет очень дорого, и доллар перестанут брать. Однако пока этот принцип не работает. По всему видно, что бизнес смирился с уровнем 26,0 грн/$ и планомерно к нему двигается.



Из-за всеобщей паники валютный межбанк сегодня показал рекордный объем торгов — $550-600 млн. Для понимания: средним уровнем с начала 2020 года были $150-200 млн. Без интервенций НБУ.



Банкиры ждут дальнейшего роста безналичного курса доллара и завтра, 12 марта. Но верят, что он будет уже не таким интенсивным, как сегодня. Прогнозируется отметка 25,90 грн/$.



"Произойдет небольшая "усушка", и такого сильного подорожания доллара не должно быть. Все потому, что у банков серьезно сократилась гривневая ликвидность, ресурс дорожает: ставки кредитам overnight поднялись с 11% до 18%. Грубо говоря, у банков и их клиентов становится все меньше гривны для покупки валюты", — объяснил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Ликвидность вымывал сам Нацбанк: продавал доллар и забирал с рынка гривну. Слишком уж солидные суммы интервенций:



- на прошлой неделе его чистые продажи составили $157,2 млн;

- 10 марта — $270 млн;

- 11 марта — $350 млн.



Всего $777,2 млн, в гривне это порядка 20 млрд грн — солидное вымывание средств. И, говорят, что небольшие банки уже ощущают нехватку ликвидности. До дефицита еще далеко, но покупку доллара приостанавливают.



Именно поэтому финансисты допускают хотя бы небольшое снижение спроса на валюту. Также завтра, 12 марта, ждут решения по учетной ставке. Финансисты хором уверяют, что НБУ не решится на ее снижение, чтобы не удешевить гривневый ресурс и еще сильнее не подстегнуть девальвацию гривны. Все уверены, что она будет перекачиваться на валютный рынок и вкладываться в доллар.



Впрочем, пауза в скупке доллара на межбанке может оказаться непродолжительной. Поскольку 13 марта Нацбанк будет гасить свои двухнедельные депозитные сертификаты, в которых банки хранят гигантские объемы средств. Их оценивают от 140 млрд до 170 млрд грн (точной отчетности на текущее время НБУ не предоставлял). Это около $5,4-6,6 млрд. Притом, что доля живого доллара в золотовалютном резерве Нацбанка (не вложенного в ценные бумаги и золото) на 1 марта 2020 года составляла $2,7 млрд. А сейчас уже заметно меньше с учетом последних нацбанковских распродаж.



Совершенно очевидно, что даже небольшой части этой суммы хватит, чтобы устроить новую волну паники на межбанке, и поднять курс доллара буквально на любой уровень. Конечно, при сохранении действующих правил и относительно свободного валютного рынка.



Наверняка это понимают и в Национальном банке. И осознают также, что активный слив валютного запаса сраны — не единственная возможность для стабилизации гривны. Есть и другая, которой НБУ пока не пользовался. Это административные меры — ужесточение действующих валютных ограничений и введение новых.



От них в любой момент ждут двух вещей:



• Возврата требования для бизнесу по обязательной продаже валютной выручки в размере 30-50%.

• Ограничений на покупку инвалюты нерезидентами и вывод капитала.



Если чиновникам надоест тратить резервы, то они могут пойти на оба шага прямо завтра, обсудив меры на монетарном комитете.



