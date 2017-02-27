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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42394240424142424243>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 110
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10%
11
26.51-27.0
23%
25
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
10%
11
выше 28
29%
32
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:35

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.03.2020..................25,5801
Доллар прибавил 27 копеек.
Открылись на 16 копеек выше вчерашнего закрытия. Начались торги спокойно, за первые 45 минут прибавили всего полкопейки. Потом за 20 минут выросли на 3 копейки, и снова наступило затишье с легкой склонность к росту. К 12 прибавили еще 3 копейки. Можно с уверенность сказать, что НБУ в торгах участвует, но есть ощущение, что сегодня ему немного легче.
НБУ вчера продал около 250 млн. Сумма соответствует обнародованной на сайте НБУ в 14.24. Слухи о вечерней интервенции оказались сильно преувеличенными.

То, что продается на МБ после 15:30, проводится ТОМом. Поэтому в сегодняшней цифре не было учтено.
И чтобы два раза не писать: сегодня после 17:00 НБУ опять продавал по 25,80. И даже больше, чем вчера. Но это войдет уже в завтрашнюю цифру.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

  Moneta написав:Вчера набеги украинцев на обменники называли легким ажиотажем, а уже сегодня — настоящей паникой. Ведь для покупки "американца" начали снимать деньги с кредитных карт, а вкладчики начали реже продлевать на новые сроки гривневые депозиты, сроки которых истекают. Их также конвертируют в инвалюту. Банкиры успокаивают лишь тем, что не происходит снятие вкладов раньше срока.

На безналичном рынке также серьезная лихорадка.
"Валютные котировки на межбанке поднимались из-за влияния внешних и внутренних факторов, к которым добавился разгон наличного рынка, исчерпавшего запасы хладнокровия и оптимизма", — отметил в комментарии "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Всего эксперты насчитали четыре причин подорожания безналичного доллара:

1. Стремительный рост спроса со стороны населения. Как в обменниках, под которые банки не успевают закупать наличный бакс, а также в безналичном режиме (системах интернет-банкинга и мобильных приложениях).

2. Сохраняющийся спрос со стороны нерезидентов, которые по-прежнему надеются продать ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и вывести капиталы из Украины. Объем их покупок на межбанке сегодня несколько сократился из-за снижения спроса на портфели бумаг. Однако казначеи рассказали, что Ситибанк предложил коллегам повышенную доходность по гособлигациям, только бы они их выкупили. Из-за обострения ситуации на валютном рынке, переговоры затягиваются.

3. Сильно вырос спрос на доллары со стороны украинских импортеров. Они скупают валюту не только под текущие проплаты и форвардные контракты, но и под предоплату по внешнеэкономическим контрактам. Чтобы заплатить партнерам наперед пока курс доллара сильно не вырос, даже начали брать под это гривневые кредиты.

4. При этом экспортеры делают все, чтобы минимизировать валютные продажи и поменьше отдавать доллара. Они тоже пошли в банки за гривневыми кредитами. Берут гривну под залог валютной выручки, которая лежит на их счетах, чтобы подольше ее не отдавать. Надеются выгоднее конвертироваться, когда курс будет на пике.

Нацбанк целый день распродавал свой золотовалютный резерв, чтобы остановить "долларовую лихорадку". 11 марта он реализовал порядка $350 млн — официальный объем от регулятора. При этом центробанк не пытается гасить курс, а продает валюту по нарастающей — повышая ценник по мере роста спроса.

Расчет делается на то, что паника захлебнется на цене. Что на каком-то курсе всем станет очень дорого, и доллар перестанут брать. Однако пока этот принцип не работает. По всему видно, что бизнес смирился с уровнем 26,0 грн/$ и планомерно к нему двигается.

Из-за всеобщей паники валютный межбанк сегодня показал рекордный объем торгов — $550-600 млн. Для понимания: средним уровнем с начала 2020 года были $150-200 млн. Без интервенций НБУ.

Банкиры ждут дальнейшего роста безналичного курса доллара и завтра, 12 марта. Но верят, что он будет уже не таким интенсивным, как сегодня. Прогнозируется отметка 25,90 грн/$.

"Произойдет небольшая "усушка", и такого сильного подорожания доллара не должно быть. Все потому, что у банков серьезно сократилась гривневая ликвидность, ресурс дорожает: ставки кредитам overnight поднялись с 11% до 18%. Грубо говоря, у банков и их клиентов становится все меньше гривны для покупки валюты", — объяснил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ликвидность вымывал сам Нацбанк: продавал доллар и забирал с рынка гривну. Слишком уж солидные суммы интервенций:

- на прошлой неделе его чистые продажи составили $157,2 млн;
- 10 марта — $270 млн;
- 11 марта — $350 млн.

Всего $777,2 млн, в гривне это порядка 20 млрд грн — солидное вымывание средств. И, говорят, что небольшие банки уже ощущают нехватку ликвидности. До дефицита еще далеко, но покупку доллара приостанавливают.

Именно поэтому финансисты допускают хотя бы небольшое снижение спроса на валюту. Также завтра, 12 марта, ждут решения по учетной ставке. Финансисты хором уверяют, что НБУ не решится на ее снижение, чтобы не удешевить гривневый ресурс и еще сильнее не подстегнуть девальвацию гривны. Все уверены, что она будет перекачиваться на валютный рынок и вкладываться в доллар.

Впрочем, пауза в скупке доллара на межбанке может оказаться непродолжительной. Поскольку 13 марта Нацбанк будет гасить свои двухнедельные депозитные сертификаты, в которых банки хранят гигантские объемы средств. Их оценивают от 140 млрд до 170 млрд грн (точной отчетности на текущее время НБУ не предоставлял). Это около $5,4-6,6 млрд. Притом, что доля живого доллара в золотовалютном резерве Нацбанка (не вложенного в ценные бумаги и золото) на 1 марта 2020 года составляла $2,7 млрд. А сейчас уже заметно меньше с учетом последних нацбанковских распродаж.

Совершенно очевидно, что даже небольшой части этой суммы хватит, чтобы устроить новую волну паники на межбанке, и поднять курс доллара буквально на любой уровень. Конечно, при сохранении действующих правил и относительно свободного валютного рынка.

Наверняка это понимают и в Национальном банке. И осознают также, что активный слив валютного запаса сраны — не единственная возможность для стабилизации гривны. Есть и другая, которой НБУ пока не пользовался. Это административные меры — ужесточение действующих валютных ограничений и введение новых.

От них в любой момент ждут двух вещей:

• Возврата требования для бизнесу по обязательной продаже валютной выручки в размере 30-50%.
• Ограничений на покупку инвалюты нерезидентами и вывод капитала.

Если чиновникам надоест тратить резервы, то они могут пойти на оба шага прямо завтра, обсудив меры на монетарном комитете.

"Действительно на рынке уже начали обсуждать возможные антикризисные меры. Пойдет ли регулятор на них — думаю, скоро узнаем. Хотя в условиях настоящего шторма на мировых рынках, распространения коронавируса, карантина и непростой ситуации на нашем валютном рынке — этому бы никто не удивился. Предсказуемый и понятный шаг", — резюмировал Невмержицкий.

5а причина - загон кукловодами, кабанчиками і
6а причина - тупиий стандний інстинкт: всі біжать і я біжу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?

Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170.
Если об общей сумме, до 174 со 186.
Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы.
Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.


Коллега Сибарит как всегда все верно пишет. Сокращение со 170 до 148.
Так же вчера убрали норму резервирования на все гривневые счета населения. У банков освободилось 6 млрд.грн.
Куда пойдут эти деньги,я не знаю.
Резервы банк формирует раз в месяц. Если отмена резервов по гривносчетам и скажется, то не сейчас.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:50

  flyman написав:6а причина - тупиий стандний інстинкт: всі біжать і я біжу


А не слишком ли быстро мы бежим ? - подумали полицейские, преследующие отстреливающегося преступника (с) Приключения принца Флоризеля. :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:То, что продается на МБ после 15:30, проводится ТОМом. Поэтому в сегодняшней цифре не было учтено.

Спасибо!
Тогда получается, что в моей раскладке за прошлую неделю Валютный рынок в контексте ДС стоит 79 млн перенести со среды на вечер вторника?
Понедельник: 0 - 102
Вторник: 0 - 91
Среда: 50 - 0
Четверг: 100 - 0
Пятница: 0 - 114
Так получается логичней - направление интервенций соответствует дневным направлениям движения курса. Вот только текущая информация теперь получается неполной :(

А в расчете официального курса тоже берутся сделки от 15-30 предыдущего дня?
Похоже, тогда стоит уровни закрытия брать для этого времени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:07

  asti написав:Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!

Вот когда нбу перестанет лить на межбанке ..тогда сразу
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:09

  Yuri_T написав:
  flyman написав:Ок?
Ок!
Так що не ліпи горбатого до стіни.

лепи/не лепи, а вилы теперь наточат.
на то они и родственники.

Ще раз, не міряй по собі і своїй родині
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:16

Деревянный тоже "кродётся" вверх, после коррекции.
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:23

  edvardd написав:
  Replay написав:Купил акции американских компаний!
Верю в Америку! Супердержава!

успехов, а я купил тепловизор, пока пришёл - цена выросла в 3 раза...
теперь я всех больных с 3х метров вижу!

То есть вы не купили ? Или купили уже по более высокой цене?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:26

  flyman написав:
  kluychkooleg написав:
  flyman написав:в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")


Теперь родственники гораздо похуже слова подберут.

В кого які, твої, може і будуть. А що, мали в спітнілих кулачках перед 8 Березня зажати, чи в кедах в суботу бігати по обмінках?


А, так это они несколько тысяч долларов на 8 марта сливали?
Ну тогда их не жалко, так им и надо.
В следующий раз подумают - а нафиг оно нужно, 8-е марта, нелепый советский сексистский "праздник".
Они, небось, и 23 февраля отмечают?
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