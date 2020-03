Додано: Сер 11 бер, 2020 23:59

kluychkooleg написав: flyman написав: kluychkooleg написав: А, так это они несколько тысяч долларов на 8 марта сливали?

Ну тогда их не жалко, так им и надо.

В следующий раз подумают - а нафиг оно нужно, 8-е марта, нелепый советский сексистский "праздник".

Мда, як не дочує то добреше.

Де була мова про тисячі?

Де було про те що бабло йшло "на празнік"?

Кожен міряє по собі: хто і 8ме Березня святкує, а хто і 23 февраля.

І родичів нажухує.

