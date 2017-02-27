Додано: Сер 11 бер, 2020 23:48

"..............ненаучная фантастика распостраняется и на другие сферы нашей экономики.Есть ведь еще Укрзализныця и Укрпочта и Укрспирт, и олигархи, и монополии помельче (одна Тедис-Украина чего стоит),и кланы, и схемы, и потоки и т.п.Поэтому отсюда и следует искать ответ на вопрос :Какой курс доллара к гривне будет равновесным и справедливым.И будут ли у украинцев пенсии в принципе в будущем - по расчетам Дубилета, или кто-там просчитывал?Так что сообщение - 100% по валюте в контексте дисбалансов нашей экономики.Не уверен, что земля и приватизация, и ОВГЗ - сильно помогут гривне в перспективе, так разве что ситуативно.Просто есть жизнеспособные и перспективные экономические системы, нацеленные на развитие.А есть такие, которые время от времени приводят к кризисам и девальвациям.Ничего не напоминает ?1998-й, 2008-й, 2014-й, 2015-й................."В январе вышеизложенное писал2020-й .....Это уже третья попытка роста за последние месяцы. На этот раз, в отличие от предыдущих двух волн, полноценной обратки не будет, мы входим в период когда валюте станут доверять больше.Даю ссылку и на свое январское сообщение и на "Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис" с тем,чтобы подчеркнуть -Украина в перманентном кризисе вот уже почти три десятка лет, т.е. практически все годы,поскольку именно тогда давным давно был заложен фундамент неконкурентоспособной олигархическип-клановой экономики по русско-латино-американскому типу.И на этом фундаменте мы пребываем и по сей день.Решил сегодня почитать форум.Все то же,что и в январе -"кто сколько ОВГЗ купил-продал","кто на сколько сумел постричь родственников,или соседей на курсе, когда ракета вверх" и т.п.Скучновато конечно.Попыток среднесрочного и долгосрочного анализа - почти нет.А ведь если говорить масштабно,то:1.Потенциал Украины все еще огромен, если "они тырят наши бабки" все три десятилетияи еще много осталось.Именно поэтому в январе 2019-го на форуме указывал - "потенциал 22-23" - имеет место быть.Что и случилось летом-осенью.2.Осенью также на форуме указывал - "равновесный курс,отвечающий реалиям украинской экономики - 26-27 - как минимум, все остальное грубые спекуляции.3.На моменте -ждем "два шага вперед,шаг назад",т.е. постепенная все-таки девальвация,с откатами назад, откаты неизбежны, поскольку МВФ денег даст, резервы - так ничего и в корне отличаются от ситуации ,когда рынок сиганул к "сороковке",тогда по памяти намного меньше 10 млрд. было, сейчас по памяти 26 плюс.4.Именно поэтому лично на 100% в евро с конечной целью - опять инвестиции в РН (хотя по евро также возможны колебания,так как ждем сводки потерь европейской экономики).Последний раз брал в воскресенье 5 тыс.евро по 27-75 евро, было навалом по всем обменкам.Перед этим брал несколько недель назад родственникам по 26-38 также несколько тыс.евро.5.Сейчас,когда будут свободные средства, очевидно логично подождать когда устаканится маржа на ЧР к привычным 10-15 коп. на опте.6.В целом,гнилой фундамент никуда не делся -экономика в условиях вседозволенности и тотального "блатняка" в правовой системе обречена на второстепенные роли.В то же время есть категория международных инвесторов,готовых в меру рисковать,так что дерпесии образца 30-х годов в Штатах на моменте не ожидается.7.Коррективы могут внести национальные факторы - обострение ,а не наоборот стабилизация ситуации на востоке, сильное падение цен на сирье на мировых рынках,учитывая то, что наша экономика в основном сырьевая, продукция с высокой добавленной стоимостью занимает мизерную долю,политическая турбулентность и раскачивание лодки,вторая волна эпидемии, которая может случиться в любой момент - как осенью в качестве римейка, так и в чисто наших условиях,например, когда на пасхальные праздники народ начнет массово возвращаться на месячишко,и к тому же не менее массово будет посещать места праздничных обрядов.Ну и глубина мировой турбулентности еще не до конца ясна,может быть как мягкий,так и средний, или жесткий сценарий.Точно ( как любил выражаться всем известный чел) известно только одно:-это не первый и не последний экономический кризис в стране,и кисельных рек и молочных берегов не будет.Немножко пытаясь анализировать для себя лично извлекаю финансовую пользу -все летом скупал евро по любым курсам, сейчас с удовлетворением наблюдаю за тем,как экономика пытается нащупать не дутый,а реальный курс нац.валюты,почему с удовлетворением, так потому,что РН осенью начал у нас надуваться не по детски, и конечная цель валютных накоплений стала неоправданно спекулятивной как для такой нестабильной экономики.