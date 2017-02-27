отличный праздник 8 марта !! город утопал в тюльпанах ... да и 23 февраля мужики отмечают все гандели забиты...
ps а так кипиш быстро угасает его затмит коронка ...
а вообще уже очень скоро увидим добрые 24.3 - 24.5 $ на окнах
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:35
отличный праздник 8 марта !! город утопал в тюльпанах ... да и 23 февраля мужики отмечают все гандели забиты...
ps а так кипиш быстро угасает его затмит коронка ...
а вообще уже очень скоро увидим добрые 24.3 - 24.5 $ на окнах
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:39
Я вроде бы когда-то читал, что Ваше появление к росту курса доллара.
Так он и так растет. Или будет еще стремительнее?
Коронка, кстати, кипиш не затмит, а подпитывает.
"Вчера все покупали тюльпаны, а надо было доллары" (С)
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:48
В Италии закрываются все магазины и заведения услуг и общественного питания, кроме аптек и продовольственных магазинов.
Что там у нас, через месяц будет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/46681 ... kij-krizis
За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
"..............ненаучная фантастика распостраняется и на другие сферы нашей экономики.Есть ведь еще Укрзализныця и Укрпочта и Укрспирт, и олигархи, и монополии помельче (одна Тедис-Украина чего стоит),и кланы, и схемы, и потоки и т.п.
Поэтому отсюда и следует искать ответ на вопрос :
Какой курс доллара к гривне будет равновесным и справедливым.
И будут ли у украинцев пенсии в принципе в будущем - по расчетам Дубилета, или кто-там просчитывал?
Так что сообщение - 100% по валюте в контексте дисбалансов нашей экономики.
Не уверен, что земля и приватизация, и ОВГЗ - сильно помогут гривне в перспективе, так разве что ситуативно.
Просто есть жизнеспособные и перспективные экономические системы, нацеленные на развитие.
А есть такие, которые время от времени приводят к кризисам и девальвациям.
Ничего не напоминает ?
1998-й, 2008-й, 2014-й, 2015-й................."
В январе вышеизложенное писал
2020-й .....
Это уже третья попытка роста за последние месяцы. На этот раз, в отличие от предыдущих двух волн, полноценной обратки не будет, мы входим в период когда валюте станут доверять больше.
Даю ссылку и на свое январское сообщение и на "Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис" с тем,чтобы подчеркнуть -
Украина в перманентном кризисе вот уже почти три десятка лет, т.е. практически все годы,
поскольку именно тогда давным давно был заложен фундамент неконкурентоспособной олигархическип-клановой экономики по русско-латино-американскому типу.
И на этом фундаменте мы пребываем и по сей день.
Решил сегодня почитать форум.Все то же,что и в январе -
"кто сколько ОВГЗ купил-продал",
"кто на сколько сумел постричь родственников,или соседей на курсе, когда ракета вверх" и т.п.
Скучновато конечно.
Попыток среднесрочного и долгосрочного анализа - почти нет.
А ведь если говорить масштабно,то:
1.Потенциал Украины все еще огромен, если "они тырят наши бабки" все три десятилетия
и еще много осталось.
Именно поэтому в январе 2019-го на форуме указывал - "потенциал 22-23" - имеет место быть.
Что и случилось летом-осенью.
2.Осенью также на форуме указывал - "равновесный курс,отвечающий реалиям украинской экономики - 26-27 - как минимум, все остальное грубые спекуляции.
3.На моменте -ждем "два шага вперед,шаг назад",т.е. постепенная все-таки девальвация,
с откатами назад, откаты неизбежны, поскольку МВФ денег даст, резервы - так ничего и в корне отличаются от ситуации ,когда рынок сиганул к "сороковке",тогда по памяти намного меньше 10 млрд. было, сейчас по памяти 26 плюс.
4.Именно поэтому лично на 100% в евро с конечной целью - опять инвестиции в РН (хотя по евро также возможны колебания,так как ждем сводки потерь европейской экономики).
Последний раз брал в воскресенье 5 тыс.евро по 27-75 евро, было навалом по всем обменкам.Перед этим брал несколько недель назад родственникам по 26-38 также несколько тыс.евро.
5.Сейчас,когда будут свободные средства, очевидно логично подождать когда устаканится маржа на ЧР к привычным 10-15 коп. на опте.
6.В целом,гнилой фундамент никуда не делся -экономика в условиях вседозволенности и тотального "блатняка" в правовой системе обречена на второстепенные роли.
В то же время есть категория международных инвесторов,готовых в меру рисковать,так что дерпесии образца 30-х годов в Штатах на моменте не ожидается.
7.Коррективы могут внести национальные факторы - обострение ,а не наоборот стабилизация ситуации на востоке, сильное падение цен на сирье на мировых рынках,учитывая то, что наша экономика в основном сырьевая, продукция с высокой добавленной стоимостью занимает мизерную долю,политическая турбулентность и раскачивание лодки,вторая волна эпидемии, которая может случиться в любой момент - как осенью в качестве римейка, так и в чисто наших условиях,например, когда на пасхальные праздники народ начнет массово возвращаться на месячишко,и к тому же не менее массово будет посещать места праздничных обрядов.
Ну и глубина мировой турбулентности еще не до конца ясна,может быть как мягкий,так и средний, или жесткий сценарий.
Точно ( как любил выражаться всем известный чел) известно только одно:
-это не первый и не последний экономический кризис в стране,
и кисельных рек и молочных берегов не будет.
Немножко пытаясь анализировать для себя лично извлекаю финансовую пользу -все летом скупал евро по любым курсам, сейчас с удовлетворением наблюдаю за тем,как экономика пытается нащупать не дутый,а реальный курс нац.валюты,почему с удовлетворением, так потому,что РН осенью начал у нас надуваться не по детски, и конечная цель валютных накоплений стала неоправданно спекулятивной как для такой нестабильной экономики.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 11 бер, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В этот раз - это не загон "оленей", как некоторым тут кажется и хочется, а реальное падение гривны. Единственное, что крайне не понравилось - это то, что не сделали, как, например, с рублём. Смоделировать ситуацию можно так: резкий "обвал гривны" за день с 25 до уровня 26 или 26-50 на межбанке (им должно было бы быть виднее там на верху какой лучше), потом день - два за счёт траты резервов держать примерно +-20 коп этот уровень. А потом через пару дней уже по рынку дальше корректировать. По-моему решение, которое лежит на поверхности для любого трезвого человека немного соображающего в финансах. Теория про облигации тоже не катит, поскольку их мало вывели за эти пару дней.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:55
Думется, что в Украине процент неврологических растройств и психических заболеваний у людей с деньгами должен быть одним из самых высоких в мире.
С такими непредсказуемыми качелями курса.
Живут же люди в Европе и вообще не знают, что такое обмен валют.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:59
Мда, як не дочує то добреше.
Де була мова про тисячі?
Де було про те що бабло йшло "на празнік"?
Кожен міряє по собі: хто і 8ме Березня святкує, а хто і 23 февраля.
І родичів нажухує.
І думає, що решта така ж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:01
diplomnet
да нет, очень скоро как раз увидим не менее привычные 27-28 за доллар, про 24 можно забыть, совсем.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:04
Автор77
Панятно, Автор77 вєсь в бєлом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:07
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