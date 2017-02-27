RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4240424142424243>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 110
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
1%
1
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
10%
11
26.51-27.0
23%
25
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
10%
11
выше 28
29%
32
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:35

отличный праздник 8 марта !! город утопал в тюльпанах ... да и 23 февраля мужики отмечают все гандели забиты...
ps а так кипиш быстро угасает его затмит коронка ...
а вообще уже очень скоро увидим добрые 24.3 - 24.5 $ на окнах
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:39

  diplomnet написав:отличный праздник 8 марта !! город утопал в тюльпанах ... да и 23 февраля мужики отмечают все гандели забиты...
ps а так кипиш быстро угасает его затмит коронка ...
а вообще уже очень скоро увидим добрые 24.3 - 24.5 $ на окнах


Я вроде бы когда-то читал, что Ваше появление к росту курса доллара.
Так он и так растет. Или будет еще стремительнее?
Коронка, кстати, кипиш не затмит, а подпитывает.

"Вчера все покупали тюльпаны, а надо было доллары" (С)
kluychkooleg
 
Повідомлень: 176
З нами з: 30.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:48

В Италии закрываются все магазины и заведения услуг и общественного питания, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Что там у нас, через месяц будет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15667
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/46681 ... kij-krizis

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

"..............ненаучная фантастика распостраняется и на другие сферы нашей экономики.Есть ведь еще Укрзализныця и Укрпочта и Укрспирт, и олигархи, и монополии помельче (одна Тедис-Украина чего стоит),и кланы, и схемы, и потоки и т.п.
Поэтому отсюда и следует искать ответ на вопрос :
Какой курс доллара к гривне будет равновесным и справедливым.
И будут ли у украинцев пенсии в принципе в будущем - по расчетам Дубилета, или кто-там просчитывал?
Так что сообщение - 100% по валюте в контексте дисбалансов нашей экономики.
Не уверен, что земля и приватизация, и ОВГЗ - сильно помогут гривне в перспективе, так разве что ситуативно.
Просто есть жизнеспособные и перспективные экономические системы, нацеленные на развитие.
А есть такие, которые время от времени приводят к кризисам и девальвациям.
Ничего не напоминает ?
1998-й, 2008-й, 2014-й, 2015-й................."


В январе вышеизложенное писал



2020-й .....
Это уже третья попытка роста за последние месяцы. На этот раз, в отличие от предыдущих двух волн, полноценной обратки не будет, мы входим в период когда валюте станут доверять больше.

Даю ссылку и на свое январское сообщение и на "Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис" с тем,чтобы подчеркнуть -

Украина в перманентном кризисе вот уже почти три десятка лет, т.е. практически все годы,
поскольку именно тогда давным давно был заложен фундамент неконкурентоспособной олигархическип-клановой экономики по русско-латино-американскому типу.

И на этом фундаменте мы пребываем и по сей день.


Решил сегодня почитать форум.Все то же,что и в январе -
"кто сколько ОВГЗ купил-продал",
"кто на сколько сумел постричь родственников,или соседей на курсе, когда ракета вверх" и т.п.

Скучновато конечно.

Попыток среднесрочного и долгосрочного анализа - почти нет.

А ведь если говорить масштабно,то:
1.Потенциал Украины все еще огромен, если "они тырят наши бабки" все три десятилетия
и еще много осталось.
Именно поэтому в январе 2019-го на форуме указывал - "потенциал 22-23" - имеет место быть.
Что и случилось летом-осенью.

2.Осенью также на форуме указывал - "равновесный курс,отвечающий реалиям украинской экономики - 26-27 - как минимум, все остальное грубые спекуляции.

3.На моменте -ждем "два шага вперед,шаг назад",т.е. постепенная все-таки девальвация,
с откатами назад, откаты неизбежны, поскольку МВФ денег даст, резервы - так ничего и в корне отличаются от ситуации ,когда рынок сиганул к "сороковке",тогда по памяти намного меньше 10 млрд. было, сейчас по памяти 26 плюс.

4.Именно поэтому лично на 100% в евро с конечной целью - опять инвестиции в РН (хотя по евро также возможны колебания,так как ждем сводки потерь европейской экономики).
Последний раз брал в воскресенье 5 тыс.евро по 27-75 евро, было навалом по всем обменкам.Перед этим брал несколько недель назад родственникам по 26-38 также несколько тыс.евро.

5.Сейчас,когда будут свободные средства, очевидно логично подождать когда устаканится маржа на ЧР к привычным 10-15 коп. на опте.

6.В целом,гнилой фундамент никуда не делся -экономика в условиях вседозволенности и тотального "блатняка" в правовой системе обречена на второстепенные роли.
В то же время есть категория международных инвесторов,готовых в меру рисковать,так что дерпесии образца 30-х годов в Штатах на моменте не ожидается.

7.Коррективы могут внести национальные факторы - обострение ,а не наоборот стабилизация ситуации на востоке, сильное падение цен на сирье на мировых рынках,учитывая то, что наша экономика в основном сырьевая, продукция с высокой добавленной стоимостью занимает мизерную долю,политическая турбулентность и раскачивание лодки,вторая волна эпидемии, которая может случиться в любой момент - как осенью в качестве римейка, так и в чисто наших условиях,например, когда на пасхальные праздники народ начнет массово возвращаться на месячишко,и к тому же не менее массово будет посещать места праздничных обрядов.
Ну и глубина мировой турбулентности еще не до конца ясна,может быть как мягкий,так и средний, или жесткий сценарий.


Точно ( как любил выражаться всем известный чел) известно только одно:
-это не первый и не последний экономический кризис в стране,
и кисельных рек и молочных берегов не будет.

Немножко пытаясь анализировать для себя лично извлекаю финансовую пользу -все летом скупал евро по любым курсам, сейчас с удовлетворением наблюдаю за тем,как экономика пытается нащупать не дутый,а реальный курс нац.валюты,почему с удовлетворением, так потому,что РН осенью начал у нас надуваться не по детски, и конечная цель валютных накоплений стала неоправданно спекулятивной как для такой нестабильной экономики.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 11 бер, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 648
З нами з: 09.11.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В этот раз - это не загон "оленей", как некоторым тут кажется и хочется, а реальное падение гривны. Единственное, что крайне не понравилось - это то, что не сделали, как, например, с рублём. Смоделировать ситуацию можно так: резкий "обвал гривны" за день с 25 до уровня 26 или 26-50 на межбанке (им должно было бы быть виднее там на верху какой лучше), потом день - два за счёт траты резервов держать примерно +-20 коп этот уровень. А потом через пару дней уже по рынку дальше корректировать. По-моему решение, которое лежит на поверхности для любого трезвого человека немного соображающего в финансах. Теория про облигации тоже не катит, поскольку их мало вывели за эти пару дней.
promyshlennik
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:55

Думется, что в Украине процент неврологических растройств и психических заболеваний у людей с деньгами должен быть одним из самых высоких в мире.
С такими непредсказуемыми качелями курса.
Живут же люди в Европе и вообще не знают, что такое обмен валют.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 176
З нами з: 30.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:59

  kluychkooleg написав:
  flyman написав:
  kluychkooleg написав:А, так это они несколько тысяч долларов на 8 марта сливали?
Ну тогда их не жалко, так им и надо.
В следующий раз подумают - а нафиг оно нужно, 8-е марта, нелепый советский сексистский "праздник".
Они, небось, и 23 февраля отмечают?

Мда, як не дочує то добреше.
Де була мова про тисячі?
Де було про те що бабло йшло "на празнік"?
Кожен міряє по собі: хто і 8ме Березня святкує, а хто і 23 февраля.
І родичів нажухує.
І думає, що решта така ж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17549
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:01

diplomnet
да нет, очень скоро как раз увидим не менее привычные 27-28 за доллар, про 24 можно забыть, совсем.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:04

Автор77
Панятно, Автор77 вєсь в бєлом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17549
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:07

  flyman написав:Мда, як не дочує то добреше.
Де була мова про тисячі?
Де було про те що бабло йшло "на празнік"?
Кожен міряє по собі: хто і 8ме Березня святкує, а хто і 23 февраля.
І родичів нажухує.
І думає, що решта така ж.


То есть мы тут обсуждаем удачную покупку 20 баксов у родственников?
Это сильно!
kluychkooleg
 
Повідомлень: 176
З нами з: 30.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4240424142424243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6827 1523307
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 23:36
kluychkooleg
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1701, 1702, 1703
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17028 2142498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 11:41
Zebra
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.