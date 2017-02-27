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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4240424142424243

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 110
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
1%
1
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
10%
11
26.51-27.0
23%
25
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
10%
11
выше 28
29%
32
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:08

рівні та діапазони, які зараз у мене на графіку, паралельний канал - просто допущення, ... на фондовому історично самим ведмежим вважається жовтень місяць, якщо зараз в рецесії, то де ми можемо бути в жовтні, нехай кожен вирішує для себе сам, ... після вежмежатніка, що у нас тривав із початку 2018 року, для гривні досить природна корекція до 26,5, але по маршруту у нас супротив в діапазоні 25,9-26,1, від якого нормально виглядає відкат, і гривня зараз перепродана :roll:
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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  #<1 ... 4240424142424243
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