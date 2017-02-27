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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:08
рівні та діапазони, які зараз у мене на графіку, паралельний канал - просто допущення, ... на фондовому історично самим ведмежим вважається жовтень місяць, якщо зараз в рецесії, то де ми можемо бути в жовтні, нехай кожен вирішує для себе сам, ... після вежмежатніка, що у нас тривав із початку 2018 року, для гривні досить природна корекція до 26,5, але по маршруту у нас супротив в діапазоні 25,9-26,1, від якого нормально виглядає відкат, і гривня зараз перепродана
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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