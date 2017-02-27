|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:08
рівні та діапазони, які зараз у мене на графіку, паралельний канал - просто допущення, ... на фондовому історично самим ведмежим вважається жовтень місяць, якщо зараз в рецесії, то де ми можемо бути в жовтні, нехай кожен вирішує для себе сам, ... після вежмежатніка, що у нас тривав із початку 2018 року, для гривні досить природна корекція до 26,5, але по маршруту у нас супротив в діапазоні 25,9-26,1, від якого нормально виглядає відкат, і гривня зараз перепродана
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:05
Это происходит уже 2й раз за последние 2 недели. Сейчас не так явно, как в конце февраля.
Было бы ооочень интересно вычислить кто делает такие серьезные интервенции драгметами, не мог понять "как и зачем и почему" вообще такое происходит.
Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.
С амплитудой по 5% в день на фонде и еще столько же на драгметах за последние 2 недели эти "игроки" сделали не просто огромные деньги. Даже сложно оценить, но не менее 1трлн$ профита от момента слива драгметов в конце февраля.
Возможно незамеченным остался какойто еще промежуточный актив, но то такое.
Кажется если отследить оператора описанной акции, можно и про реадьный источник эпидемии многое узнать
ПС.
Ох йо, чуть по пеперхнулся увидев тут дипломнет-а. Кто следующий?
Дафна, Агаз?
Либо тоже запропастился и зашихвацкой бравады не постит, принципе логично, если загрустил - и Доу приуныл и ложки не растут
А вот появление Кабанчика будет сигналом к скорому развороту.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 12 бер, 2020 01:22, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:19
якщо говорити про євро-биків, поки відскочили від 50% фібо рівня, можна потенційно допускати рух до 1,2 ... але для ЄС зараз стратегічно важливо щоб ракета була збита максимум на 1,16
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 12 бер, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:22
Яреськины варранты торгуют с дисконтом 21%. Не анти-рекорд, но еще 3 недели назад была премия over 7%.
Вместо того, чтобы наливать бакс на межбанке, лучше бы придержали коней и через месяц-два выкупили часть этого говно-долга - удавки на шее на 20 лет вперед... Вангую, что за 20-40% номинала можно будет сделать buy back.
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:26
Настолько ювелирно, что или мега-респект, или торгуют не люди, а супер-продвинутая нейросеть))) Сейчас даже травленные волки подвержены страхам - одновременно и убытков, и упущенных возможностей. Поэтому так хладнокровно переливать из/в активы разных уровней рисков и волатильности, на каждом шаге делая профит - это какой-то высший пилотаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто не спит, есть планирующие сливаться на 27?
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:39
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:43
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:49
нафта, ... судячи по консолідації після обвалу, природнім виглядає тест досягнутого лоу, брент на 31-32 мішки запрошують
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:52
якщо купите декілька кАтлєт, то готовий Вам продати ПА27 а поки кеди підготував під нижчу ціну (відкат) ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
|