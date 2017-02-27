Додано: Чет 12 бер, 2020 01:05

Yuri_T написав: при таких цифрах на табло американской сессии, золотые котировки в минусе.

чудны дела твои... при таких цифрах на табло американской сессии, золотые котировки в минусе.чудны дела твои...

Это происходит уже 2й раз за последние 2 недели. Сейчас не так явно, как в конце февраля.Было бы ооочень интересно вычислить кто делает такие серьезные интервенции драгметами, не мог понять "как и зачем и почему" вообще такое происходит.Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.С амплитудой по 5% в день на фонде и еще столько же на драгметах за последние 2 недели эти "игроки" сделали не просто огромные деньги. Даже сложно оценить, но не менее 1трлн$ профита от момента слива драгметов в конце февраля.Возможно незамеченным остался какойто еще промежуточный актив, но то такое.Кажется если отследить оператора описанной акции, можно и про реадьный источник эпидемии многое узнатьПС.Ох йо, чуть по пеперхнулся увидев тут дипломнет-а. Кто следующий?Дафна, Агаз?Либо тоже запропастился и зашихвацкой бравады не постит, принципе логично, если загрустил - и Доу приуныл и ложки не растутА вот появление Кабанчика будет сигналом к скорому развороту.