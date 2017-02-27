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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4241424242434244

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 112
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
1
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
10%
11
26.51-27.0
23%
26
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
10%
11
выше 28
29%
32
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:05

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Кто не спит, есть планирующие сливаться на 27?

якщо купите декілька кАтлєт, то готовий Вам продати ПА27 :wink: а поки кеди підготував під нижчу ціну (відкат) ...

Так вже злився чи ще плануєш?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:15

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Кто не спит, есть планирующие сливаться на 27?

якщо купите декілька кАтлєт, то готовий Вам продати ПА27 :wink: а поки кеди підготував під нижчу ціну (відкат) ...

Так вже злився чи ще плануєш?

я ж наче не 2х значно написав :roll: ще не зливався, кеди на опт зашнуровані, треба виручати страждущих :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:11

Ну как в воду глядел!!
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -20-hryven
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:28

  komp написав:
  uaprofi написав:блин, зачем они снимали Гончурака? зачем?
был же стабильный курс...
может его вернуть можно?
потому как нового паремьера народ раньше никогда не видел - и теперь бакс постоянно растёт...

Я не нарадуюсь вашим "перлам", может вам ник поменять, а то смешно выглядит!
  uaprofi написав:если ситуация будет серьёзной - то в стране будет ходить только гривна!
(как в прочем и в других странах - входу будет только местная валюта)
все доллары и евро - будут просто шлаком
их даже могут перестать выдовать со счетов банков и запретят обмен
все расчёты будут только за грн.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



старт какбы уже дан - первый пошёл: самолётики уже заворачивают с сапога.
у нас пока просто сократили количество кпп... не слышали?
как Вы думаете кому нужны будут гривны в Италии - если там местная валюта евро?
А кому нужны будут евро в Украине, если местная валюта гривна?
при закрытых границах - гривна форевер!

З.Ы.
ещё недавно мне говорили что закрытие границ не возможно...
лайт версия этого уже кстати маячит...
пора сдавать доляр и закупать рис и гречку...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 04:04

Трамп закрыл Америку для европейцев! (АнтиКолумб!!!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 04:07

  asti написав:Нерезы, на которых все кивают головой, вывели с начала марта около 200 миллионов долларов, а НБУ уже продал 114+270+350 = 734 миллиона! Кто гребёт, банки?! Но у них ведь ограничения по позиции, кто может объяснить??!


Банки - это и есть черный рынок .

Думаю что нерезиденты владеют кэшем гривны больше чем овгз . Потому что на обмене можно так же заработать .

Спрэд по евро 1.5 гривны в обмене 29 и 30.5
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 04:41

  asti написав:Ну как в воду глядел!!
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -20-hryven


Хайпанем немножко!

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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