Так вже злився чи ще плануєш?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:05
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:15
я ж наче не 2х значно написав ще не зливався, кеди на опт зашнуровані, треба виручати страждущих
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 03:11
Ну как в воду глядел!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 03:28
старт какбы уже дан - первый пошёл: самолётики уже заворачивают с сапога.
у нас пока просто сократили количество кпп... не слышали?
как Вы думаете кому нужны будут гривны в Италии - если там местная валюта евро?
А кому нужны будут евро в Украине, если местная валюта гривна?
при закрытых границах - гривна форевер!
З.Ы.
ещё недавно мне говорили что закрытие границ не возможно...
лайт версия этого уже кстати маячит...
пора сдавать доляр и закупать рис и гречку...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 бер, 2020 04:04
Трамп закрыл Америку для европейцев! (АнтиКолумб!!!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 04:07
Банки - это и есть черный рынок .
Думаю что нерезиденты владеют кэшем гривны больше чем овгз . Потому что на обмене можно так же заработать .
Спрэд по евро 1.5 гривны в обмене 29 и 30.5
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 12 бер, 2020 04:41
Хайпанем немножко!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:12
азиаты опять евро подняли до 1.133
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:23
Самое интересное, что несмотря на серьёзное падение цены на сталь (-33% за месяц) руда практически стоит на месте, как была около 90 долларов в конце января, так 89 и стоит... Это радует/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:30
asti
вы всю ночь не спите? зашли по 22.9 в гриву?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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