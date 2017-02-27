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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4242424342444245

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 116
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
1
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
9%
11
26.51-27.0
24%
28
27.01-27.5
16%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
28%
33
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:46

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/466813/shmygal-obyavil-o-vhozhdenii-ukrainy-v-mirovoj-ekonomicheskij-krizis

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

"..............ненаучная фантастика распостраняется и на другие сферы нашей экономики.Есть ведь еще Укрзализныця и Укрпочта и Укрспирт, и олигархи, и монополии помельче (одна Тедис-Украина чего стоит),и кланы, и схемы, и потоки и т.п.
Поэтому отсюда и следует искать ответ на вопрос :
Какой курс доллара к гривне будет равновесным и справедливым.
И будут ли у украинцев пенсии в принципе в будущем - по расчетам Дубилета, или кто-там просчитывал?
Так что сообщение - 100% по валюте в контексте дисбалансов нашей экономики.
Не уверен, что земля и приватизация, и ОВГЗ - сильно помогут гривне в перспективе, так разве что ситуативно.
Просто есть жизнеспособные и перспективные экономические системы, нацеленные на развитие.
А есть такие, которые время от времени приводят к кризисам и девальвациям.
Ничего не напоминает ?
1998-й, 2008-й, 2014-й, 2015-й................."


В январе вышеизложенное писал



2020-й .....
Это уже третья попытка роста за последние месяцы. На этот раз, в отличие от предыдущих двух волн, полноценной обратки не будет, мы входим в период когда валюте станут доверять больше.

Даю ссылку и на свое январское сообщение и на "Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис" с тем,чтобы подчеркнуть -

Украина в перманентном кризисе вот уже почти три десятка лет, т.е. практически все годы,
поскольку именно тогда давным давно был заложен фундамент неконкурентоспособной олигархическип-клановой экономики по русско-латино-американскому типу.

И на этом фундаменте мы пребываем и по сей день.


Решил сегодня почитать форум.Все то же,что и в январе -
"кто сколько ОВГЗ купил-продал",
"кто на сколько сумел постричь родственников,или соседей на курсе, когда ракета вверх" и т.п.

Скучновато конечно.

Попыток среднесрочного и долгосрочного анализа - почти нет.

А ведь если говорить масштабно,то:
1.Потенциал Украины все еще огромен, если "они тырят наши бабки" все три десятилетия
и еще много осталось.
Именно поэтому в январе 2019-го на форуме указывал - "потенциал 22-23" - имеет место быть.
Что и случилось летом-осенью.

2.Осенью также на форуме указывал - "равновесный курс,отвечающий реалиям украинской экономики - 26-27 - как минимум, все остальное грубые спекуляции.

3.На моменте -ждем "два шага вперед,шаг назад",т.е. постепенная все-таки девальвация,
с откатами назад, откаты неизбежны, поскольку МВФ денег даст, резервы - так ничего и в корне отличаются от ситуации ,когда рынок сиганул к "сороковке",тогда по памяти намного меньше 10 млрд. было, сейчас по памяти 26 плюс.

4.Именно поэтому лично на 100% в евро с конечной целью - опять инвестиции в РН (хотя по евро также возможны колебания,так как ждем сводки потерь европейской экономики).
Последний раз брал в воскресенье 5 тыс.евро по 27-75 евро, было навалом по всем обменкам.Перед этим брал несколько недель назад родственникам по 26-38 также несколько тыс.евро.

5.Сейчас,когда будут свободные средства, очевидно логично подождать когда устаканится маржа на ЧР к привычным 10-15 коп. на опте.

6.В целом,гнилой фундамент никуда не делся -экономика в условиях вседозволенности и тотального "блатняка" в правовой системе обречена на второстепенные роли.
В то же время есть категория международных инвесторов,готовых в меру рисковать,так что дерпесии образца 30-х годов в Штатах на моменте не ожидается.

7.Коррективы могут внести национальные факторы - обострение ,а не наоборот стабилизация ситуации на востоке, сильное падение цен на сирье на мировых рынках,учитывая то, что наша экономика в основном сырьевая, продукция с высокой добавленной стоимостью занимает мизерную долю,политическая турбулентность и раскачивание лодки,вторая волна эпидемии, которая может случиться в любой момент - как осенью в качестве римейка, так и в чисто наших условиях,например, когда на пасхальные праздники народ начнет массово возвращаться на месячишко,и к тому же не менее массово будет посещать места праздничных обрядов.
Ну и глубина мировой турбулентности еще не до конца ясна,может быть как мягкий,так и средний, или жесткий сценарий.


Точно ( как любил выражаться всем известный чел) известно только одно:
-это не первый и не последний экономический кризис в стране,
и кисельных рек и молочных берегов не будет.

Немножко пытаясь анализировать для себя лично извлекаю финансовую пользу -все летом скупал евро по любым курсам, сейчас с удовлетворением наблюдаю за тем,как экономика пытается нащупать не дутый,а реальный курс нац.валюты,почему с удовлетворением, так потому,что РН осенью начал у нас надуваться не по детски, и конечная цель валютных накоплений стала неоправданно спекулятивной как для такой нестабильной экономики.

Украина в перманентном кризисе вот уже почти три десятка лет, т.е. практически все годы,
поскольку именно тогда давным давно был заложен фундамент неконкурентоспособной олигархическип-клановой экономики по русско-латино-американскому типу./С этим согласен,факт.Но размер падения это вопрос.Результат будет зависеть от масштабов сдувания пузырей:долгового,сырьевого и фондового.
goldfinger
 
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