Нефть продолжает пике. Президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на поездки в США из Европы сроком на 30 дней, в результате цены на нефть упали более чем на 4,6%. За неделю нефть подешевела на 30%, с начала года - вдвое, а в реальном выражении рухнул до уровней 35-летней давности. С учетом долларовой инфляции 35 за баррель сегодня - это $13 в ценах середины 80-х. Тогда рухнул СССР. ОАЭ снизили цену для февральских продаж. Ирак готов снизить апрельские цены на нефть Basrah Light на $5 при поставках в Азию. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.
Кувейт установил цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель. Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить экспорт в апреле. Поставки из порта Басра на юге страны вырастут до 3,7 млн барр./сутки. В марте SOMO продавала 3,44 млн барр./сутки.
Похоже вслед за индустрией мирового туризма впала в кому и индустрия спорта. НБА остановила чемпионат, отменяются повсеместно теннисные турниры, чемпионаты и кубки мира по всем видам спорта. Думаю на подходе кома мировых авиаперевозок и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Похоже вслед за индустрией мирового туризма впала в кому и индустрия спорта. НБА остановила чемпионат, отменяются повсеместно теннисные турниры, чемпионаты и кубки мира по всем видам спорта. Думаю на подходе кома мировых авиаперевозок и тд.
Уже было в новостях, первые банкротства авиакомпаний. Самые слабые, как всегда, уходят первыми.