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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4243424442454246>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 122
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
2%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
9%
11
26.51-27.0
24%
29
27.01-27.5
15%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
30%
37
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:26

  Electron написав:Киев
26,40/27,40
29,50/30,50


Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:46

  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


а зачем было входить в переоценённый актив ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:53

Нефть продолжает пике. Президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на поездки в США из Европы сроком на 30 дней, в результате цены на нефть упали более чем на 4,6%.
За неделю нефть подешевела на 30%, с начала года - вдвое, а в реальном выражении рухнул до уровней 35-летней давности.
С учетом долларовой инфляции 35 за баррель сегодня - это $13 в ценах середины 80-х. Тогда рухнул СССР.
ОАЭ снизили цену для февральских продаж.
Ирак готов снизить апрельские цены на нефть Basrah Light на $5 при поставках в Азию. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.

Кувейт установил цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель. Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить экспорт в апреле. Поставки из порта Басра на юге страны вырастут до 3,7 млн барр./сутки. В марте SOMO продавала 3,44 млн барр./сутки.


https://t.me/banksta/7559
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:58

Видимо пока не начнут отменять карантины - не нужно и думать про выход из бакса.
До тех пор будет падать нефть, рубль и гривна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:59

Похоже вслед за индустрией мирового туризма впала в кому и индустрия спорта. НБА остановила чемпионат, отменяются повсеместно теннисные турниры, чемпионаты и кубки мира по всем видам спорта. Думаю на подходе кома мировых авиаперевозок и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:05

дерево - 74+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:20

Судя по всему открываемся +20 коп ко вчерашнему закрытию на МБ.Полпачки Алекса легким движением руки превращаются в полшишки.На шишку посадят папизже.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:25

  Дед Мороз написав:Судя по всему открываемся +20 коп ко вчерашнему закрытию на МБ.Полпачки Алекса легким движением руки превращаются в полшишки.На шишку посадят папизже.


межбанк.орг показал что открылись на 25.8
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:Похоже вслед за индустрией мирового туризма впала в кому и индустрия спорта. НБА остановила чемпионат, отменяются повсеместно теннисные турниры, чемпионаты и кубки мира по всем видам спорта. Думаю на подходе кома мировых авиаперевозок и тд.


Уже было в новостях, первые банкротства авиакомпаний. Самые слабые, как всегда, уходят первыми.
alter
 
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Киев начал 26,60 / 26,80
Живите своим умом!
zzzzzz
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