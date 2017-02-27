Додано: Чет 12 бер, 2020 08:58

Видимо пока не начнут отменять карантины - не нужно и думать про выход из бакса.

До тех пор будет падать нефть, рубль и гривна

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин