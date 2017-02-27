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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4244424542464247>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 122
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
2%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
7
26.01-26.5
9%
11
26.51-27.0
24%
29
27.01-27.5
15%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
30%
37
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Питання до знавців: чи можна купити нафту на необмежений період? Бо у мене відображається тільки на поставку на певну дату
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:29

  proftpd66 написав:
  Дед Мороз написав:Судя по всему открываемся +20 коп ко вчерашнему закрытию на МБ.Полпачки Алекса легким движением руки превращаются в полшишки.На шишку посадят папизже.


межбанк.орг показал что открылись на 25.8

Ну тогда другое дело.Есть шанс увидеть 26 на15 минут позже.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?

Вроде и так понятно "шо, это делается?" - загон оленей, сэр :) Вы уже столько на форуме, и еще спрашиваете что делать с гривной?) Вроде бы давно уже были просчитаны самые прибыльные безрисковые расклады. Я на гривну от сливов бакса пополняю грн депо и открываю новые на длительный срок. У вас два основных варианта:
- покупать бакс (для "сбережений" или для перепродажи оленям дороже?)
- зайти на грн депо
Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми, т.е. чтобы иметь хотя бы такую же доходность от покупки бакса по желаемыми вами 25, за год бакс должен стать 25*1.10 = 27.5. Т.е. чтобы получить при этом более высокую доходность, бакс должен вырасти гораздо выше, чем 27.5. Если покупать по текущему курсу загона на ЧР, то 26.5*1.1 = 29.15 - это курс, выше которого бакс должен быть через год, чтобы вложения в него были выгоднее, чем грн депо. И точно так же с любым курсом покупки бакса, умножаем его на 1.1 и прикидываем, вырастет ли бакс до такого значения за год (а точнее, вырастет ли существенно выше этого значения) :)

А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо :) Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:32

  zРадио написав:Яреськины варранты торгуют с дисконтом 21%. Не анти-рекорд, но еще 3 недели назад была премия over 7%.

Вместо того, чтобы наливать бакс на межбанке, лучше бы придержали коней и через месяц-два выкупили часть этого говно-долга - удавки на шее на 20 лет вперед... Вангую, что за 20-40% номинала можно будет сделать buy back.

Зображення


У вас данные с задержкой на 1 торговый день, вчера торги закончились на отметках 70,75-71,5 от номинала. Средняя доходность по дальним евробондам уже за 9%
Востаннє редагувалось starsn в Чет 12 бер, 2020 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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starsn
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:32

  Alex2006 написав:А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо :) Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них :)


Не обваливайте рынки, что вы творите :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:32

Утренние курсы:

Харьков 26.50 - 26.95, немного снижается курс покупки доллара.
На 8-9 утра в основном 26.50 - 27.00.
Текущий диапазон курса покупки-продажи: 26.25/26.50 - 26.95/27.20 (Опт).

Сумы 26.00 - 27.00
Полтава 26.20 - 26.80
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:36

  promyshlennik написав:В этот раз - это не загон "оленей", как некоторым тут кажется и хочется, а реальное падение гривны. Единственное, что крайне не понравилось - это то, что не сделали, как, например, с рублём. Смоделировать ситуацию можно так: резкий "обвал гривны" за день с 25 до уровня 26 или 26-50 на межбанке (им должно было бы быть виднее там на верху какой лучше), потом день - два за счёт траты резервов держать примерно +-20 коп этот уровень. А потом через пару дней уже по рынку дальше корректировать. По-моему решение, которое лежит на поверхности для любого трезвого человека немного соображающего в финансах. Теория про облигации тоже не катит, поскольку их мало вывели за эти пару дней.


Извините, но сразу видно, что вы не понимаете ситуацию. Как раз в этом нац банк сделал очень правильно, и не учудил огромную глупость, особенно в свете движений последних месяцев по гривне. У нас с рублем 2 совершенно разных ситуации.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:36

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?

Вроде и так понятно "шо, это делается?" - загон оленей, сэр :) Вы уже столько на форуме, и еще спрашиваете что делать с гривной?) Вроде бы давно уже были просчитаны самые прибыльные безрисковые расклады. Я на гривну от сливов бакса пополняю грн депо и открываю новые на длительный срок. У вас два основных варианта:
- покупать бакс (для "сбережений" или для перепродажи оленям дороже?)
- зайти на грн депо
Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми, т.е. чтобы иметь хотя бы такую же доходность от покупки бакса по желаемыми вами 25, за год бакс должен стать 25*1.10 = 27.5. Т.е. чтобы получить при этом более высокую доходность, бакс должен вырасти гораздо выше, чем 27.5. Если покупать по текущему курсу загона на ЧР, то 26.5*1.1 = 29.15 - это курс, выше которого бакс должен быть через год, чтобы вложения в него были выгоднее, чем грн депо. И точно так же с любым курсом покупки бакса, умножаем его на 1.1 и прикидываем, вырастет ли бакс до такого значения за год (а точнее, вырастет ли существенно выше этого значения) :)

А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо :) Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них :)
А я думал,что чету Скобеевых рашистких пропагандонов называют сливным бачком.А на форуме у нас свой.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:36

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо :) Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них :)


Не обваливайте рынки, что вы творите :mrgreen: :mrgreen:


Як можна зливатися при такій гіперболі,не розумію. Стабільно буде рости до точки падіння . Тоді треба зливатися,на розвороті,а не зараз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:38

  zzzzzz написав:
  Alex2006 написав:А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо :) Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них :)


Не обваливайте рынки, что вы творите :mrgreen: :mrgreen:

Он сливает и сбривается.
Дед Мороз
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