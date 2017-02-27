Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

uaprofi написав: блин шо, это делается?

шо делать тем кто вошёл в гривну?

гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25? блин шо, это делается?шо делать тем кто вошёл в гривну?гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?

Вроде и так понятно "шо, это делается?" - загон оленей, сэрВы уже столько на форуме, и еще спрашиваете что делать с гривной?) Вроде бы давно уже были просчитаны самые прибыльные безрисковые расклады. Я на гривну от сливов бакса пополняю грн депо и открываю новые на длительный срок. У вас два основных варианта:- покупать бакс (для "сбережений" или для перепродажи оленям дороже?)- зайти на грн депоГрн депо сейчас дает 10% за год чистыми, т.е. чтобы иметь хотя бы такую же доходность от покупки бакса по желаемыми вами 25, за год бакс должен стать 25*1.10 = 27.5. Т.е. чтобы получить при этом более высокую доходность, бакс должен вырасти гораздо выше, чем 27.5. Если покупать по текущему курсу загона на ЧР, то 26.5*1.1 = 29.15 - это курс, выше которого бакс должен быть через год, чтобы вложения в него были выгоднее, чем грн депо. И точно так же с любым курсом покупки бакса, умножаем его на 1.1 и прикидываем, вырастет ли бакс до такого значения за год (а точнее, вырастет ли существенно выше этого значения)А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депоОсталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них