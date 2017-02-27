uaprofi написав:блин шо, это делается? шо делать тем кто вошёл в гривну? гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вроде и так понятно "шо, это делается?" - загон оленей, сэр Вы уже столько на форуме, и еще спрашиваете что делать с гривной?) Вроде бы давно уже были просчитаны самые прибыльные безрисковые расклады. Я на гривну от сливов бакса пополняю грн депо и открываю новые на длительный срок. У вас два основных варианта: - покупать бакс (для "сбережений" или для перепродажи оленям дороже?) - зайти на грн депо Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми, т.е. чтобы иметь хотя бы такую же доходность от покупки бакса по желаемыми вами 25, за год бакс должен стать 25*1.10 = 27.5. Т.е. чтобы получить при этом более высокую доходность, бакс должен вырасти гораздо выше, чем 27.5. Если покупать по текущему курсу загона на ЧР, то 26.5*1.1 = 29.15 - это курс, выше которого бакс должен быть через год, чтобы вложения в него были выгоднее, чем грн депо. И точно так же с любым курсом покупки бакса, умножаем его на 1.1 и прикидываем, вырастет ли бакс до такого значения за год (а точнее, вырастет ли существенно выше этого значения)
А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zРадио написав:Яреськины варранты торгуют с дисконтом 21%. Не анти-рекорд, но еще 3 недели назад была премия over 7%.
Вместо того, чтобы наливать бакс на межбанке, лучше бы придержали коней и через месяц-два выкупили часть этого говно-долга - удавки на шее на 20 лет вперед... Вангую, что за 20-40% номинала можно будет сделать buy back.
У вас данные с задержкой на 1 торговый день, вчера торги закончились на отметках 70,75-71,5 от номинала. Средняя доходность по дальним евробондам уже за 9%
Востаннє редагувалось starsn в Чет 12 бер, 2020 09:32, всього редагувалось 1 раз.
promyshlennik написав:В этот раз - это не загон "оленей", как некоторым тут кажется и хочется, а реальное падение гривны. Единственное, что крайне не понравилось - это то, что не сделали, как, например, с рублём. Смоделировать ситуацию можно так: резкий "обвал гривны" за день с 25 до уровня 26 или 26-50 на межбанке (им должно было бы быть виднее там на верху какой лучше), потом день - два за счёт траты резервов держать примерно +-20 коп этот уровень. А потом через пару дней уже по рынку дальше корректировать. По-моему решение, которое лежит на поверхности для любого трезвого человека немного соображающего в финансах. Теория про облигации тоже не катит, поскольку их мало вывели за эти пару дней.
Извините, но сразу видно, что вы не понимаете ситуацию. Как раз в этом нац банк сделал очень правильно, и не учудил огромную глупость, особенно в свете движений последних месяцев по гривне. У нас с рублем 2 совершенно разных ситуации.
uaprofi написав:блин шо, это делается? шо делать тем кто вошёл в гривну? гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вроде и так понятно "шо, это делается?" - загон оленей, сэр Вы уже столько на форуме, и еще спрашиваете что делать с гривной?) Вроде бы давно уже были просчитаны самые прибыльные безрисковые расклады. Я на гривну от сливов бакса пополняю грн депо и открываю новые на длительный срок. У вас два основных варианта: - покупать бакс (для "сбережений" или для перепродажи оленям дороже?) - зайти на грн депо Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми, т.е. чтобы иметь хотя бы такую же доходность от покупки бакса по желаемыми вами 25, за год бакс должен стать 25*1.10 = 27.5. Т.е. чтобы получить при этом более высокую доходность, бакс должен вырасти гораздо выше, чем 27.5. Если покупать по текущему курсу загона на ЧР, то 26.5*1.1 = 29.15 - это курс, выше которого бакс должен быть через год, чтобы вложения в него были выгоднее, чем грн депо. И точно так же с любым курсом покупки бакса, умножаем его на 1.1 и прикидываем, вырастет ли бакс до такого значения за год (а точнее, вырастет ли существенно выше этого значения)
А так, пока загончик продолжается, продолжу и я слив для пополнения пассивов в грн депо Осталось 6к на слив, планирую разделить на 4 порции по 1,5к, сегодня сливаю первую из них
А я думал,что чету Скобеевых рашистких пропагандонов называют сливным бачком.А на форуме у нас свой.