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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39
Vint написав:
Посмотри как упал SP500.
Скоро можно будет покупать
SP500 падать и падать лет эдак пять до уровня 2008 года
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Yuri_61
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39
zzzzzz написав:
Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
Все, летом перезакуп по 22, изи же
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Andrew_
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39
Yuri_61 написав:
умничка Смолий!
НБУ заработает на аленях
Слив ЗВР на почти лярд баксов?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40
zzzzzz написав:
Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....
Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40
Так что, господа, шнуроваться и бежать сдавать? или подождать пока? сумма до 5К.
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alexeii
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41
asti написав: zzzzzz написав:
Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!
У меня цель поймать на откате 50-100 копеек.
Глобально вижу дальнейший рост.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41
Shram написав:А где же радостные сообщения от гривнедепозитчиков?
Да и все утверждавшие, что 24 это вполне рыночный курс исчезли. Пирамиды нет, коронавирус - это насморк.
Предупреждали же, что все не так как кажется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:42
Shram написав: Yuri_61 написав:
НБУ заработает на аленях
Слив ЗВР на почти лярд баксов?
Лярд туда, лярд сюда... у нас лярдов доКуя!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:43
zzzzzz написав:
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84.... Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Уже, конечно, поздно. Рынки падают до сих пор, но заработать копеечку можно было!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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