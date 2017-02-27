RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42504251425242534254 ... 4256>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 129
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
2%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
5%
7
26.01-26.5
9%
12
26.51-27.0
24%
31
27.01-27.5
14%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
32%
41
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39

  Vint написав:Посмотри как упал SP500.
Скоро можно будет покупать


SP500 падать и падать лет эдак пять до уровня 2008 года
Yuri_61
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 30.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39

  zzzzzz написав:Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.

Все, летом перезакуп по 22, изи же
Andrew_
 
Повідомлень: 389
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:39

  Yuri_61 написав:
умничка Смолий!
НБУ заработает на аленях



Слив ЗВР на почти лярд баксов?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2927
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40

  zzzzzz написав:Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40

Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....

Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37364
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9370 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что, господа, шнуроваться и бежать сдавать? или подождать пока? сумма до 5К.
alexeii
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

  asti написав:
  zzzzzz написав:Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!


У меня цель поймать на откате 50-100 копеек.
Глобально вижу дальнейший рост.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37364
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9370 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Shram написав:А где же радостные сообщения от гривнедепозитчиков?


Да и все утверждавшие, что 24 это вполне рыночный курс исчезли. Пирамиды нет, коронавирус - это насморк.
Предупреждали же, что все не так как кажется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15674
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4014 раз.
Подякували: 6224 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:42

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:НБУ заработает на аленях
Слив ЗВР на почти лярд баксов?
Лярд туда, лярд сюда... у нас лярдов доКуя!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:43

  zzzzzz написав:Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84.... Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Уже, конечно, поздно. Рынки падают до сих пор, но заработать копеечку можно было!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42504251425242534254 ... 4256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrew_, apostol, asti, сірий, Zebra, zzzzzz, Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1702, 1703, 1704
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17031 2143178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 09:42
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6827 1523635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 23:36
kluychkooleg
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82637)
12.03.2020 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.