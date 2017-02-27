Alex2006 написав:

Не стоит путать временные скачки при загоне с реальным курсомКто постоянно отправлял свободную гривну на депо, тот не покупал бакс ни по 26, ни по 25, ни по 24, при этом доля "не купленного по 24" небольшая и суммарная доходность этой тактики в хорошем плюсеК примеру, кто-то тут считает что я тут терплю "мегаубытки" от слива по "низкому" курсу, но на самом деле это мелочь по сравнению с доходом, который я получил от размещения на грн депо вместо покупки бакса по 27, 26, 25, ...Кстати, думаю, все заметили особую активность "кабанчиков" в последние 2 дня, пожалуй, это свидетельствует, что скоро уже "все"