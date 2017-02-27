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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:44
asti написав: zzzzzz написав:
Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!
Сьогодні - відпочинок. Бо за ці дні всю гривню висмоктали, але вже завтра нові погашення і нова гривня буде.
Свято завтра подовжиться.
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sinus
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:44
Откат или нет будет видно после аукциона. Если НБУ больше 200 млн. продавать не будет, то качнуть можно в любую сторону малыми объемами.
Еще надо посмотреть на реакцию ЕС по травэл бану от США и решение по ставке ЕЦБ сегодня. Точно будет нескучно.
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VALONI
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
Andrew_ написав:
Откат пошел
ещё вчера вечером//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
Zebra написав:
Посмотрим что ты запоешь, когда курс увалит выше 30.
А пока твой слив по 24.55 это верх идиотизма, когда в мире началась буча. Некоторые в 2008 году тоже сливались когда курс попер на 5.3 - 5.6 после 4.6 думая, что вот оно поимели 8% - 12% профита, потом уже откупались по 9-10, с откатом на 8.
Наверно Украина это мировой предкризисный индикатор. Если укрепляется сильно гривна - жди мирового кризиса. Мировые инвесторы полезли в рисковые активы вроде гривневых ОВГЗ - верный индикатор, что скоро начнется стрижка.
Alex2006 написав:
Не стоит путать временные скачки при загоне с реальным курсом
Кто постоянно отправлял свободную гривну на депо, тот не покупал бакс ни по 26, ни по 25, ни по 24, при этом доля "не купленного по 24" небольшая и суммарная доходность этой тактики в хорошем плюсе
К примеру, кто-то тут считает что я тут терплю "мегаубытки" от слива по "низкому" курсу, но на самом деле это мелочь по сравнению с доходом, который я получил от размещения на грн депо вместо покупки бакса по 27, 26, 25, ...
Кстати, думаю, все заметили особую активность "кабанчиков" в последние 2 дня, пожалуй, это свидетельствует, что скоро уже "все"
Ну здесь срабатывает простое правило:"Локомотив идёт первым",то есть в цикл роста первыми всегда дорожают первоклассные активы,первый эшелон,затем что послабее и не так интересно,но ликвидно и тоже вполне можно добавить в портфель,а в случае чего выйти.И после второго эшелона идёт третий-наиболее низкие по рейтингу,ликвидности,но потенциально очень прибыльные активы с высоким уровнем риска,включая бумаги в странах "не первого мира".И падает при распродаже на максимальную амплитуду именно этот шлак, из которого все хотят быстро убежать.Так что нам на наших братьев по разуму в Эквадоре,Аргентине или Конго смотреть не надо.У нас тоже своя Ботсвана.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
zzzzzz написав:
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....
Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Не факт, что сегодня можно будет откупиться ниже 26,50
И завтра, таки пятница
Востаннє редагувалось сірий
в Чет 12 бер, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
sinus написав: asti написав: zzzzzz написав:
Миняйлы уже по 26 берут. Выше не хотят.
А я говорил вчера! Сливайтесь!!
Сьогодні - відпочинок. Бо за ці дні всю гривню висмоктали, але вже завтра нові погашення і нова гривня буде.
Свято завтра подовжиться.
Не знаю, не знаю, уж очень много НБУ слил...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46
сірий написав: zzzzzz написав:
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84.... Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Не факт, что сегодня можно будет откупиться ниже 26,50
Уже можно в Киеве//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:47
Уже не первый раз - когда наличный сильно уходит вверх от межбанка, то идет быстрая коррекция. Так было например в конце года.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:47
Shram написав: Yuri_61 написав:
умничка Смолий!
НБУ заработает на аленях
Слив ЗВР на почти лярд баксов?
ну так по плану слить 3 лярда газпромовских
и потратить их на дороги
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:47
Shram написав: Yuri_61 написав:
умничка Смолий!
НБУ заработает на аленях
Слив ЗВР на почти лярд баксов?
Відкупиться пізніше дешевше
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