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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:48
asti написав: сірий написав: zzzzzz написав:
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84.... Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Не факт, что сегодня можно будет откупиться ниже 26,50
Уже можно в Киеве//)
Так пятница ж на носу
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
freeze написав:
Национальный банк впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в четверг, 12 марта.
Об этом говорится в сообщении НБУ на сайте регулятора.
С начала марта НБУ купил всего $150 млн, а продал 300+250+вчера 350 млн. Если еще сегодня 200 сольет, то будет почти минус миллиард баксов из ЗВР за недельку.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
zzzzzz написав:
Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....
Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Я цікавився таким курсом вчора, якраз на вікні світилось, сказали, приходьте завтра, ближче до 10:00
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:50
Господа, а что на МБ?
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сірий
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52
Пока что ростик ..
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52
Но можем покатиться вниз!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:53
Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
Деревянный в полушаге от 75.
"Откат" может пока только сниться. Разве что тайм-аут на выходные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
asti написав:
Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...
Тоді можна сміло по 26 лити)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr
сірий написав:
Господа, а что на МБ?
Зайдите на сайт с мобильного.
Живите своим умом!
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