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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 129
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
2%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
5%
7
26.01-26.5
9%
12
26.51-27.0
24%
31
27.01-27.5
14%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
32%
41
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:48

  asti написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84.... Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.
Не факт, что сегодня можно будет откупиться ниже 26,50
Уже можно в Киеве//)

Так пятница ж на носу
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

  freeze написав:Национальный банк впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в четверг, 12 марта.

Об этом говорится в сообщении НБУ на сайте регулятора.

С начала марта НБУ купил всего $150 млн, а продал 300+250+вчера 350 млн. Если еще сегодня 200 сольет, то будет почти минус миллиард баксов из ЗВР за недельку.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

  zzzzzz написав:Не знаю. Сливать по 26 когда межбанк 25,84....

Да надо было вчера вечером по 26,50 продавать, но очконул.

Я цікавився таким курсом вчора, якраз на вікні світилось, сказали, приходьте завтра, ближче до 10:00 :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:50

Господа, а что на МБ?
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52

Пока что ростик ..
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52

Но можем покатиться вниз!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:53

Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

Деревянный в полушаге от 75.
"Откат" может пока только сниться. Разве что тайм-аут на выходные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

  asti написав:Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...

Тоді можна сміло по 26 лити)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

  сірий написав:Господа, а что на МБ?

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr

Зайдите на сайт с мобильного.
Живите своим умом!
zzzzzz
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