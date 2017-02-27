|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
обмінки вже 27 валять
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7883
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
Європа летить у прірву!
Я б нижче 26,20 не зливав...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
Днепр опт 25,90-26,30
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 436
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
greenozon написав:
обмінки вже 27 валять
де,продаж-покупка?
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1504
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1757 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59
twin написав: asti написав:
Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...
Тоді можна сміло по 26 лити)
Не знаю, Європа летить у прірву - фондові індекси пробили додолу багаторічні мінімуми...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59
mephala написав: Yuri_61 написав:
Вот скажите мне, чего я , когда курс в декабре 2019 был около 23, я не покупал баксик, думал, что па16 будет
а сейчас так и тянет купить баксик, когда он растёт (в надежде что па30 скоро будет)
прям теорема аскобара
нагнали СМИ жути вокруг коронавируса
хватит, набрыдло
свинной грип Н1N1 ещё в памяти и Юля с ящиками тамифлю на аєродроме,
через недельку в тёплые долины уйдём, нефть подорожает (договорятся)
а сейчас пора сливать весь баксик?
для меня критерий средней з/п в Украине. баксовый.
если она переваливает за 400 то из гривны лучше уходить.
так было в 2008. так было в 2014.
ИМХО не выдерживает структура нашей экономики такую среднюю з/п.
а вы 16. это бы средняя стала больше 600 баксов.
Очень верно.При закрытых рынках капитала зарплата здесь должна быть +- 250-300 долларов.Сейчас средняя по стране грубо 10 тыс. грн.,то адекватный курс примерно 36.Это в спокойной ситуации спекули,ой,пардон,инвесторы,заходя в прошлом году в овгз сливали по 27+- и спекулятивно гнали гривну вверх.Сейчас же сливать по 26+- , скажем,не очень умно.Это блох ловить,а риск большой.И даже если блоха кажется жирной-все равно не идёт ни в какое сравнение с его величеством мощным девалом.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:01
В Киеве уже появляются продажи по 26,40 и даже по 26,30
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37364
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3600 раз.
- Подякували: 9370 раз.
-
- Профіль
-
46
13
2
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:02
starsn написав:
У вас данные с задержкой на 1 торговый день,
Последняя сделка была осуществлена 11 марта в 16:10 - нет задержки на 1 день (есть на скрине). Видимо, это не очень ликвидные бумаги, а торговых площадок - несколько.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5162
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 2105 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04
В белке евро за пару часов подешевел на 55 коп. на приеме
-
alexeii
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 26.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04
goldfinger написав:
Очень верно.При закрытых рынках капитала зарплата здесь должна быть +- 250-300 долларов
.Сейчас средняя по стране грубо 10 тыс. грн.,то адекватный курс примерно 36.Это в спокойной ситуации спекули,ой,пардон,инвесторы,заходя в прошлом году в овгз сливали по 27+- и спекулятивно гнали гривну вверх.Сейчас же сливать по 26+- , скажем,не очень умно.Это блох ловить,а риск большой.И даже если блоха кажется жирной-все равно не идёт ни в какое сравнение с его величеством мощным девалом.
Это значит, что кассир или грузчик, вообще 100 баксов или 150 получит, на которые выжить нереально. Свалят все.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21454
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2178 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17031
|2143184
|
Чет 12 бер, 2020 09:42
Zebra
|
|6827
|1523638
|
|
|31
|1387
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|