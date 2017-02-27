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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4253425442554256>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 129
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
2%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
5%
7
26.01-26.5
9%
12
26.51-27.0
24%
31
27.01-27.5
14%
18
27.51-28.0
9%
11
выше 28
32%
41
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

обмінки вже 27 валять
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57

Європа летить у прірву!
Я б нижче 26,20 не зливав...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр опт 25,90-26,30
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57

  greenozon написав:обмінки вже 27 валять

де,продаж-покупка?
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59

  twin написав:
  asti написав:Я бы для закрепления эффекта поставил бы сегодня учётку 15%...
Тоді можна сміло по 26 лити)
Не знаю, Європа летить у прірву - фондові індекси пробили додолу багаторічні мінімуми...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:59

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:Вот скажите мне, чего я , когда курс в декабре 2019 был около 23, я не покупал баксик, думал, что па16 будет
а сейчас так и тянет купить баксик, когда он растёт (в надежде что па30 скоро будет)
прям теорема аскобара
нагнали СМИ жути вокруг коронавируса
хватит, набрыдло
свинной грип Н1N1 ещё в памяти и Юля с ящиками тамифлю на аєродроме,
через недельку в тёплые долины уйдём, нефть подорожает (договорятся)
а сейчас пора сливать весь баксик?


для меня критерий средней з/п в Украине. баксовый.
если она переваливает за 400 то из гривны лучше уходить.
так было в 2008. так было в 2014.
ИМХО не выдерживает структура нашей экономики такую среднюю з/п.
а вы 16. это бы средняя стала больше 600 баксов.

Очень верно.При закрытых рынках капитала зарплата здесь должна быть +- 250-300 долларов.Сейчас средняя по стране грубо 10 тыс. грн.,то адекватный курс примерно 36.Это в спокойной ситуации спекули,ой,пардон,инвесторы,заходя в прошлом году в овгз сливали по 27+- и спекулятивно гнали гривну вверх.Сейчас же сливать по 26+- , скажем,не очень умно.Это блох ловить,а риск большой.И даже если блоха кажется жирной-все равно не идёт ни в какое сравнение с его величеством мощным девалом.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:01

В Киеве уже появляются продажи по 26,40 и даже по 26,30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:02

  starsn написав: У вас данные с задержкой на 1 торговый день,


Последняя сделка была осуществлена 11 марта в 16:10 - нет задержки на 1 день (есть на скрине). Видимо, это не очень ликвидные бумаги, а торговых площадок - несколько.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В белке евро за пару часов подешевел на 55 коп. на приеме
alexeii
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04

  goldfinger написав:Очень верно.При закрытых рынках капитала зарплата здесь должна быть +- 250-300 долларов.Сейчас средняя по стране грубо 10 тыс. грн.,то адекватный курс примерно 36.Это в спокойной ситуации спекули,ой,пардон,инвесторы,заходя в прошлом году в овгз сливали по 27+- и спекулятивно гнали гривну вверх.Сейчас же сливать по 26+- , скажем,не очень умно.Это блох ловить,а риск большой.И даже если блоха кажется жирной-все равно не идёт ни в какое сравнение с его величеством мощным девалом.

Это значит, что кассир или грузчик, вообще 100 баксов или 150 получит, на которые выжить нереально. Свалят все.
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