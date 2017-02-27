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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42574258425942604261 ... 4264>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 136
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
13
26.51-27.0
24%
32
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
44
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:42

откат?

Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:43

  Salomon написав: Дешевеет недвижимость, ставшая неликвидом,
Ну, а деньги в матрасе съедает инфляция...
Что же делать конкретному индивидууму?!
И куда горемыке рантье податься?!

На свалку истории 8)
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:44

  proftpd66 написав:откат?

Банду геть?
Есть положительные новости?У бабушки что-то выросло и она стала дедушкой?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:44

Курс прийому євро не встигаю фотографувати на вікнах. Поки витягнув телефон і навів вже 29.00 замість 29.20!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Киев продажа 26,20

Ну давайте, хвастайтесь, кто по чем продал ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:48

  Alex2006 написав:Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми


Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:48

vladus17 Суть его в том, что на растущем рынке всегда есть периодические незначительные откаты или проседания после чего рост возобновляется до более высоких уровней. Что конечно происходит и на падающем рынке.
Короед
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:48

  vladimir07 написав:
  Yuri_61 написав:
сто пудов
как только Меркель успокоится
бабушка нервничает
все в европах кричат кризис
они кризиса не видели ещё

когда все ждут кризиса он не придёт
слишком ожидаемо всё
нефть долго не продержится дешёвой
никому не выгодно это
пугалки одни на 2 недели


Коллеги, юрий_61 это он тут в открытую бесновался, когда курс скатился до 23 ?
Дескать обдурили, выжидал когда курс летом проседал, чтобы купить, а можно было сидеть в гривне все пять лет.
Тут есть еще люди с похожими никами, боюсь ошибиться. :D

НА ЗАРА, НАС БІЛЬШЕ ЦІКАВИТЬ КУРС ТА ДИНАМІКА
А не ваше розжовування про юрія і т.д
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:50

  zzzzzz написав:Киев продажа 26,20

Ну давайте, хвастайтесь, кто по чем продал ?)))
Через пару часов похвастаетесь,что не успели вчера слить.Все олени побежали сливаться по 26?По полпачки)
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Чет 12 бер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:51

  vladimir07 написав:
  Yuri_61 написав:
сто пудов
как только Меркель успокоится
бабушка нервничает
все в европах кричат кризис
они кризиса не видели ещё

когда все ждут кризиса он не придёт
слишком ожидаемо всё
нефть долго не продержится дешёвой
никому не выгодно это
пугалки одни на 2 недели


Коллеги, юрий_61 это он тут в открытую бесновался, когда курс скатился до 23 ?
Дескать обдурили, выжидал когда курс летом проседал, чтобы купить, а можно было сидеть в гривне все пять лет.
Тут есть еще люди с похожими никами, боюсь ошибиться. :D


не люблю, когда накалывают с курсом (обещали па29 на конец года, зная что будут размещать ОВДП в бешенных количествах), а значит, это со стороны Маркаровой бессовестный обман пересичных и бизнеса.
За это ей не прощу долар па23 в декабре 2019, так как я набрался по уши доларо па 27 в апреле 2019 перед презид. выборами.
А 28 курс постоянно это плохо. Сезонные качели хорошо. А Маркарова вероломно поламала эти качели.
Радуюсь, что её убрали. Спляшу гопака, как обещал
Смолий умничка.
Yuri_61
 
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