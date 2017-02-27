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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42584259426042614262 ... 4264>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 136
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
13
26.51-27.0
24%
32
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
44
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:53

  Yuri_61 написав:
  goldfinger написав:Эффективность экономики,производительность труда не растет,рост ВВП небольшой,нормальных и большого объема инвестиций нет,-с какого перепугу 500 платить?

конкуренция за рабсилу с Европой
там просто за красивые глаза (и за страшные тоже) по 800 евро на нос дают
спасибо По за открытые границы
реально пользу принёс народу

Ну да,сейчас с карантинами,непредвиденными простоя и и убытками,замедлением производства и мировой торговли,падением спроса на сырье и общими непонятками,когда весь этот кипишной цирк закончится и чем закончится- такой сильный спрос на рабочую силу пойдет,что аж вообще.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:53

  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми


Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?

Это что за карты такие???
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:54

Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:54

  proftpd66 написав:
уже 30.7, купил евро по 26, и буду сливать :)

банду геть! :lol:


До этого сообщения, помнится, Вы все-время писали, что Евро по 26,6 купили.
Ну и правильно, что там те копейки.
Можно было и до 25 округлить.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55

Киев 25,90 / 26,15
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55

  Короед написав:vladus17 Суть его в том, что на растущем рынке всегда есть периодические незначительные откаты или проседания после чего рост возобновляется до более высоких уровней. Что конечно происходит и на падающем рынке.

Так и есть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:За это ей не прощу долар па23 в декабре 2019, так как я набрался по уши доларо па 27 в апреле 2019 перед презид. выборами.
А 28 курс постоянно это плохо.


23 - плохо
28 - плохо

Ну вот будет сейчас 26 для ВАС! )))))))))
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58

А может это он и был, опоздавший пик 2020 года)
Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась)
У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было?
Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00

  zzzzzz написав:Чудеса, вчера нерезы ничего не продавали, даже докупили на 200 млн.грн.

Зображення

Ну вот чудные же ... нерезы залезали в ОВДП под менее 10% годовых и курсе ниже 25 почти на 130 ярдов ... был откат на 5 (или сколько там ярдов на панике короновируса) ... ну и почему удивляетесь что они заходят на вторичке с дисконтом (говорят 14-15%)????
З.Ы. Нате, обвалисты ... https://nv.ua/ukr/world/countries/koron ... 75150.html
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00

  zzzzzz написав:Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))


Зображення

У вас информация на графике запаздывает на пол часа .На данный момент 25.81—25.85.Понедельник постный день)
Дед Мороз
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