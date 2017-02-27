goldfinger написав:Эффективность экономики,производительность труда не растет,рост ВВП небольшой,нормальных и большого объема инвестиций нет,-с какого перепугу 500 платить?
конкуренция за рабсилу с Европой там просто за красивые глаза (и за страшные тоже) по 800 евро на нос дают спасибо По за открытые границы реально пользу принёс народу
Ну да,сейчас с карантинами,непредвиденными простоя и и убытками,замедлением производства и мировой торговли,падением спроса на сырье и общими непонятками,когда весь этот кипишной цирк закончится и чем закончится- такой сильный спрос на рабочую силу пойдет,что аж вообще.
Короед написав:vladus17 Суть его в том, что на растущем рынке всегда есть периодические незначительные откаты или проседания после чего рост возобновляется до более высоких уровней. Что конечно происходит и на падающем рынке.
А может это он и был, опоздавший пик 2020 года) Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась) У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было? Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?
zzzzzz написав:Чудеса, вчера нерезы ничего не продавали, даже докупили на 200 млн.грн.
Ну вот чудные же ... нерезы залезали в ОВДП под менее 10% годовых и курсе ниже 25 почти на 130 ярдов ... был откат на 5 (или сколько там ярдов на панике короновируса) ... ну и почему удивляетесь что они заходят на вторичке с дисконтом (говорят 14-15%)???? З.Ы. Нате, обвалисты ... https://nv.ua/ukr/world/countries/koron ... 75150.html