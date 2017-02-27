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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 425942604261426242634264>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 136
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
13
26.51-27.0
24%
32
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
44
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:04

Очень рано пошел откат. Думаю будет еще поход с обновлением максимумов. Может на следующей неделе. Может через 1-2 месяца.

До 26,50 / 27,00 дошли, и отвалились. Думаю следующий пик будет выше. К 28 ....когда это будет не знаю.....

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:04

  Andrew_ написав:
  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми


Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?

Это что за карты такие???


Есть такие в паре банков.
Точнее в одном из них была до вчерашнего числа.
Теперь, только до 15 тыс. 15%, свыше 12%(9,6%).
Еще Газмяз вроде (не пользуюсь), и там вроде типа недельных депозитов, в ПУМБЕ у товарища 10% чистыми. но там вроде не во всех банкоматах без % снимать можно.
А уж по 10% (8%) полно, тот же Сбер.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Есть такие в паре банков.

А названия у банков есть?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Electron написав:А может это он и был, опоздавший пик 2020 года)
Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась)
У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было?
Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?


Кроме паники понедельника (-7% доу), ещё есть и паника последней торговой сессии (-5..6%). Интересно, на неё уже просто внимания не обращают?
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:11

  kolyuchy написав:
  kluychkooleg написав:Есть такие в паре банков.

А названия у банков есть?


Есть :) Один из них Газмяз.
Во втором уже на все, что свыше 15 тыс. только 12% грязными.
Со вчерашнего числа.
Так что по процентам перед депо Alex_2006 преимущество растеряно.
Но ведь было до вчера :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:11

  zzzzzz написав:Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))


Зображення


Межбанк если не ошибаюсь условно вообще не закрывается, т.е. нет графика начала и окончания торгов?
Но в общем случае основной движ проходит ежедневно примерно с 10:00 до 16:30, или что-то не понимаю?
И официальный перерыв торгов есть (допусти с 13:00 до 14:00) или нет такого понятия?
Спасибо.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:13

  zРадио написав:
  starsn написав: У вас данные с задержкой на 1 торговый день,


Последняя сделка была осуществлена 11 марта в 16:10 - нет задержки на 1 день (есть на скрине). Видимо, это не очень ликвидные бумаги, а торговых площадок - несколько.


Вы правы в том что это не очень ликвидный инструмент, но вы ошибаетесь во времени заключения, а не проведения последней сделки, ворранты котируются маркетмейкером в диапазоне 1-3% между бидом и аском., ))) Я сегодня немножко купил по 66,6. Хотя у вас наверное светилось около 72,)
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:14

Доходность еврооблигаций Украины поднялась до 9,5%

Номинал подешевел на 30%

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:14

del
Востаннє редагувалось Electron в Чет 12 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:15

  GDV29 написав:
  zzzzzz написав:Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))


Зображення


Межбанк если не ошибаюсь условно вообще не закрывается, т.е. нет графика начала и окончания торгов?
Но в общем случае основной движ проходит ежедневно примерно с 10:00 до 16:30, или что-то не понимаю?
И официальный перерыв торгов есть (допусти с 13:00 до 14:00) или нет такого понятия?
Спасибо.
Шкала времени на графике не соответствует действительным торгам.Пусть автор поста выложит график на данный момент.Порадуемся понедельнику вместе.
Дед Мороз
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