Alex2006 написав:Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми
Поздравляю! Оптимальная стратегия! Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?
Это что за карты такие???
Есть такие в паре банков. Точнее в одном из них была до вчерашнего числа. Теперь, только до 15 тыс. 15%, свыше 12%(9,6%). Еще Газмяз вроде (не пользуюсь), и там вроде типа недельных депозитов, в ПУМБЕ у товарища 10% чистыми. но там вроде не во всех банкоматах без % снимать можно. А уж по 10% (8%) полно, тот же Сбер.
Electron написав:А может это он и был, опоздавший пик 2020 года) Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась) У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было? Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?
Кроме паники понедельника (-7% доу), ещё есть и паника последней торговой сессии (-5..6%). Интересно, на неё уже просто внимания не обращают?
zzzzzz написав:Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))
Межбанк если не ошибаюсь условно вообще не закрывается, т.е. нет графика начала и окончания торгов? Но в общем случае основной движ проходит ежедневно примерно с 10:00 до 16:30, или что-то не понимаю? И официальный перерыв торгов есть (допусти с 13:00 до 14:00) или нет такого понятия? Спасибо.
starsn написав: У вас данные с задержкой на 1 торговый день,
Последняя сделка была осуществлена 11 марта в 16:10 - нет задержки на 1 день (есть на скрине). Видимо, это не очень ликвидные бумаги, а торговых площадок - несколько.
Вы правы в том что это не очень ликвидный инструмент, но вы ошибаетесь во времени заключения, а не проведения последней сделки, ворранты котируются маркетмейкером в диапазоне 1-3% между бидом и аском., ))) Я сегодня немножко купил по 66,6. Хотя у вас наверное светилось около 72,)
zzzzzz написав:Аааа...все, курс падает, в понедельник по 23 ну 23,5 гггг))))
Межбанк если не ошибаюсь условно вообще не закрывается, т.е. нет графика начала и окончания торгов? Но в общем случае основной движ проходит ежедневно примерно с 10:00 до 16:30, или что-то не понимаю? И официальный перерыв торгов есть (допусти с 13:00 до 14:00) или нет такого понятия? Спасибо.
Шкала времени на графике не соответствует действительным торгам.Пусть автор поста выложит график на данный момент.Порадуемся понедельнику вместе.