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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42604261426242634264>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 136
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
13
26.51-27.0
24%
32
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
44
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:15

  alter написав:
Electron написав:А может это он и был, опоздавший пик 2020 года)
Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась)
У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было?
Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?


Кроме паники понедельника (-7% доу), ещё есть и паника последней торговой сессии (-5..6%). Интересно, на неё уже просто внимания не обращают?


Думаю да...
Самые резкие действия были совершены на эмоциях и неопределенности, сейчас успокаиваются, идем ко дну, но стабильно и по плану, с принятыми и понятными мерами, карантином и продажами нбу на межбанке.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:16

Дед Мороз

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:18

Кардіограма ліквідності - малувато буде...


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 51 620,67677799(56 737,18471837 − 5 116,50794038) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 10 060(12 096 − 2 036) млн.
Овернайти впали та вдвічі більше впали коррахунки.

Овернайти кредит 13%(15,5%): 2348(0 + 2348) млн.грн.
Вже 4 банкам недостатньо ліквідності!

Загальна добова ліквідність 51 620,68 + 10 060 - 2348 = 59 332,68(68 833,18 − 9 500,5(− 11 187)) млн. гривень.

Загально добова ліквідність знову ДОБРЯЧЕ ВПАЛА.

НБУ вчора продав більше 304 млн. долярів забравши 7,7987 млрд.грн. ліквідності. Їли ліквідність і Казначейство, аж на 423,55 млн.грн., і більше всіх забрала Інкасація - 1 279,80 млн.грн., чим знову таки додала готівки в оббіг. І це діє на стороні росту курсу доляра тільки вже готівки. Пересічні майте клебу в голові! Лише Інші пижилися додати всього 2 млн.грн.

І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, зрозуміло, загальнодобова ліквідність також впала.

Загальнодоьова ліквідність впала нижче ніж норматив середньострокової ліквідності для коррахунків. Деякі банки вимушені брати кредити на ніч в НБУ. Ліквідності замало. Вже 200 млн.дол. на аукціоні НБУ не змогли викупити. Викупили всього 75,9 млн.долярів. Куда там далі натощак то рости :?:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 12 бер, 2020 12:20, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:19

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:19

  Electron написав:
Думаю да...
Самые резкие действия были совершены на эмоциях и неопределенности, сейчас успокаиваются, идем ко дну, но стабильно и по плану, с принятыми и понятными мерами, карантином и продажами нбу на межбанке.


Вот да, стабильность лучше всего.
Нервы дороже денег.
Резкого отката, как при загонах, пока не видно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:21

  zzzzzz написав:Дед Мороз

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А Вы как думаете, увидим еще в этом году продажу доллара ниже 26,00 грн/$?
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Ага !!!

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:21

  kolyuchy написав:
  kluychkooleg написав:Есть такие в паре банков.

А названия у банков есть?

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:22

  kluychkooleg написав:
  kolyuchy написав:
  kluychkooleg написав:Есть такие в паре банков.

А названия у банков есть?


Есть :) Один из них Газмяз.
Во втором уже на все, что свыше 15 тыс. только 12% грязными.
Со вчерашнего числа.
Так что по процентам перед депо Alex_2006 преимущество растеряно.
Но ведь было до вчера :)


Підкажіть будь ласка Газмяз - це де?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:23

  zzzzzz написав:Дед Мороз

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr

Этот сайт показывает график с лагом в полчаса.Вы же матёрый аналитик и должны разбираться.
Дед Мороз
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