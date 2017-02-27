Electron написав:А может это он и был, опоздавший пик 2020 года) Панику понедельника отыграли, погашения овгз тоже, карантин не успели, гривна закончилась) У кого то есть информация, много гривны на наличном рынке было? Цифры в окнах меняли из-за дефицита доллара, изобилия гривны или просто потому, что информационный фон способствовал?
Кроме паники понедельника (-7% доу), ещё есть и паника последней торговой сессии (-5..6%). Интересно, на неё уже просто внимания не обращают?
Думаю да... Самые резкие действия были совершены на эмоциях и неопределенности, сейчас успокаиваются, идем ко дну, но стабильно и по плану, с принятыми и понятными мерами, карантином и продажами нбу на межбанке.
НБУ вчора продав більше 304 млн. долярів забравши 7,7987 млрд.грн. ліквідності. Їли ліквідність і Казначейство, аж на 423,55 млн.грн., і більше всіх забрала Інкасація - 1 279,80 млн.грн., чим знову таки додала готівки в оббіг. І це діє на стороні росту курсу доляра тільки вже готівки. Пересічні майте клебу в голові! Лише Інші пижилися додати всього 2 млн.грн.
І Коррахунки впали, і Овернайти впали, і, зрозуміло, загальнодобова ліквідність також впала.
Загальнодоьова ліквідність впала нижче ніж норматив середньострокової ліквідності для коррахунків. Деякі банки вимушені брати кредити на ніч в НБУ. Ліквідності замало. Вже 200 млн.дол. на аукціоні НБУ не змогли викупити. Викупили всього 75,9 млн.долярів. Куда там далі натощак то рости
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 12 бер, 2020 12:20, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Electron написав: Думаю да... Самые резкие действия были совершены на эмоциях и неопределенности, сейчас успокаиваются, идем ко дну, но стабильно и по плану, с принятыми и понятными мерами, карантином и продажами нбу на межбанке.
Вот да, стабильность лучше всего. Нервы дороже денег. Резкого отката, как при загонах, пока не видно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.