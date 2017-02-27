RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4261426242634264>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 136
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
2%
3
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
13
26.51-27.0
24%
32
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
44
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:24

  GDV29 написав:
  zzzzzz написав:Дед Мороз

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr

А Вы как думаете, увидим еще в этом году продажу доллара ниже 26,00 грн/$?


Может быть, а может и не быть. Смотря что сегодня НБУ решит.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37375
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9373 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:24

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Зображення



Хай щастить!

Приветствую! Интересно узнать Ваше мнение какие минимумы на продажу доллара возможны в этом году (и если возможно это произойдет-то в каком периоде времени)?
GDV29
 
Повідомлень: 397
З нами з: 25.11.13
Подякував: 547 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:25

  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:Дед Мороз

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr

Этот сайт показывает график с лагом в полчаса.Вы же матёрый аналитик и должны разбираться.


Я не спорю. Но зачем вы пишете "пусть автор пост" ???
Я автор поста.Но у меня нет терминала Блумберга.Только там истинные котировки.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37375
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9373 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:25

  SAndriy1 написав:
  kolyuchy написав:
  kluychkooleg написав:Есть такие в паре банков.

А названия у банков есть?

Форвард


Ну вот всю интригу поломали :)
Я уже хотел написать, что это банк Назад, или банк Хавбек.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 184
З нами з: 30.12.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:26

  asti написав:Зображення

Все закончился разворот?)) Несмотря на аукцион НБУ снова вверх на МБ?
GDV29
 
Повідомлень: 397
З нами з: 25.11.13
Подякував: 547 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:27

  Lesyk написав:
Підкажіть будь ласка Газмяз - це де?


Ошибка. Газмяс, "c" на конце.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 184
З нами з: 30.12.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:33

  zzzzzz написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:Дед Мороз

http://www.udinform.com/index.php?Itemi ... k=forexukr

Этот сайт показывает график с лагом в полчаса.Вы же матёрый аналитик и должны разбираться.


Я не спорю. Но зачем вы пишете "пусть автор пост" ???
Я автор поста.Но у меня нет терминала Блумберга.Только там истинные котировки.

Пользуйтесь profinance.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 729
З нами з: 08.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:34

Котировки ОВГЗ от года и выше уже 15% / 17%

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37375
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9373 раз.
 
Профіль
46
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:34

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.03.2020.....................25,8086
Доллар прибавил 18 копеек.
Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия, разница скромнее чем в предыдущие дни. С самого утра НБУ объявил аукцион по продаже 200 млн, откровенно давая понять, что за ценой не постоит. Заявки надо было подать до 10-30, поэтому первый час торгов был вялым, приподнялись всего на 3 копейки, ожидая результаты аукциона. Опубликованный около 11 курс отсечения на уровне бидов открытия дал понять, что удовлетворили всех, кроме самых наглых. После этого держатели валюты поняли, что ждать больше нечего и вышли с продажами, достаточно быстро обвалив курс на 6.5 копеек. Около 12 на 3.5 копейки отскочили, выйдя на уровень открытия. Результаты аукциона показали, что не было продано и половины объявленной суммы. По аналогии с размещением облигаций можно назвать аукцион неудачным :)
НБУ вчера продал около 305 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет интервенции. Объем суточных сертификатов изменился незначительно и был почти уравновешен обналичкой. Впервые за длительный период банки взяли существенный объем суточных кредитов рефинансирования. Переживать по этому поводу пока рано, скорее всего не просто переборщили с двухнедельными сертификатами.

Во вторник продажа валюты на МБ побила все рекорды - 849.2 млн.
Даже с учетом щедрой заливки НБУ, чистое предложение возросло с 500 до 600 млн, что выше среднего объема рынка. На сильно растущем рынке такое предложение можно назвать аномальным. Имеем панический спрос, но придерживания валюты не видно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
7
5
9
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 14:00 онлайн трансляция Брифинга НБУ
https://www.youtube.com/watch?v=C6G-rDFuwZs
GDV29
 
Повідомлень: 397
З нами з: 25.11.13
Подякував: 547 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4261426242634264>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, Aps, сірий, jump, Витаха і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6828 1523725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:58
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1702, 1703, 1704
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17032 2143346
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:51
lrs7719
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15658)
12.03.2020 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.