Додано: Чет 12 бер, 2020 12:34

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0012.03.2020.....................Доллар прибавил 18 копеек.Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия, разница скромнее чем в предыдущие дни. С самого утра НБУ объявил аукцион по продаже 200 млн, откровенно давая понять, что за ценой не постоит. Заявки надо было подать до 10-30, поэтому первый час торгов был вялым, приподнялись всего на 3 копейки, ожидая результаты аукциона. Опубликованный около 11 курс отсечения на уровне бидов открытия дал понять, что удовлетворили всех, кроме самых наглых. После этого держатели валюты поняли, что ждать больше нечего и вышли с продажами, достаточно быстро обвалив курс на 6.5 копеек. Около 12 на 3.5 копейки отскочили, выйдя на уровень открытия. Результаты аукциона показали, что не было продано и половины объявленной суммы. По аналогии с размещением облигаций можно назвать аукцион неудачнымНБУ вчера продал около 305 млн.Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет интервенции. Объем суточных сертификатов изменился незначительно и был почти уравновешен обналичкой. Впервые за длительный период банки взяли существенный объем суточных кредитов рефинансирования. Переживать по этому поводу пока рано, скорее всего не просто переборщили с двухнедельными сертификатами.Во вторник продажа валюты на МБ побила все рекорды - 849.2 млн.Даже с учетом щедрой заливки НБУ, чистое предложение возросло с 500 до 600 млн, что выше среднего объема рынка. На сильно растущем рынке такое предложение можно назвать аномальным. Имеем панический спрос, но придерживания валюты не видно.