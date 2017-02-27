Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:13
Продолжаем.
Покупателей 62% 26,05 / 26,20(30)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14
vitto_ks_UA написав:
Здравствуйте !
На то он и ФОРУМ, тем более имени "Дяди Саши" на котором он всегда бесплатно нас информировал о тенденциях Валютного рынка Украины и Мира.
Вот обменки на которые иногда ориентируюсь:
https://goverla.ua/ https://niko-lutsk.com.ua/ http://obmenka.kh.ua/
межбанк:
https://minfin.com.ua/currency/mb/
Форумчане поделитесь ссылками Кто где мониторит Межбанк в режиме реально времени, а так же Черный рынок валюты в Украине?
Дайте ссылку по Межбанку без временного Лага?
На 13-00 (12.03.2020) - на межбанке все так же наливают своим, а Черный рынок Много хотел (курс27), а сейчас более реально (25,8 на 26,3). Судя по рублю 75 руб/доллар у нас есть еще куда Девальвировать.
МБ смотрю на курсе.уа.
Но без лага и с оперативными комментариями там только за деньги.
И не пойму, какой смысл смотреть обменки по разным городам?
Все смотрят свой город.
В Киеве, Харькове, Днепре с десяток обменок с сайтами.
Но по звонку курс может быть немного другим.
И из десятка выбираются проверенные с хорошими курсами 2-3 и мониторятся.
kluychkooleg
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14
zzzzzz написав:
Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15
20-го заканчиваются двух недельки в НБУ на 140 ярдов грн, вот там топливо для роста в доволь, кеды держим с 24 го зашнуроваными....
serg_igorevich_2017
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15
asti написав: zzzzzz написав:
Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...
Что значит 62% покупателей?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:17
Через 45 минут НБУ будет оглашать свое решение. Изложу свои мысли.
Если учетку опустят или оставят на месте, курс однозначно вверх. Повышение на 1-2% ниачем. Так что скорее тоже вверх. Повышение на 3% и более - тут скорее кратковременная стабильность. С прицелом вверх. Реально что-бы стабилизировать курс надо +4...+5% делать. Но это маловероятно. П.С. Очень много зависит не придумает ли НБУ ввести какие-то ограничения к банкам или юр.лицам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:19
serg_igorevich_2017 написав:
20-го заканчиваются двух недельки в НБУ на 140 ярдов грн, вот там топливо для роста в доволь, кеды держим с 24 го зашнуроваными....
А где официальный есть источник этой информации, можно ссылку?
GDV29
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:20
25.90-26.00/26.20-26.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:22
proftpd66 написав: asti написав: zzzzzz написав:
Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...
Что значит 62% покупателей?
ШО доллар ВВЕРХ!
то и значит
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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