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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42654266426742684269 ... 4272>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 142
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
14
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
46
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:13

Продолжаем.

Покупателей 62%

26,05 / 26,20(30)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14

Зображення

http://www.profinance.ru/chart/usdrub/?s=USDRUB&p=VVNEUlVCIzIjMSM2ODAjMzQwIzcjMCMjIw==
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14

  vitto_ks_UA написав:Здравствуйте !
На то он и ФОРУМ, тем более имени "Дяди Саши" на котором он всегда бесплатно нас информировал о тенденциях Валютного рынка Украины и Мира.

Вот обменки на которые иногда ориентируюсь:
https://goverla.ua/
https://niko-lutsk.com.ua/
http://obmenka.kh.ua/

межбанк:
https://minfin.com.ua/currency/mb/

Форумчане поделитесь ссылками Кто где мониторит Межбанк в режиме реально времени, а так же Черный рынок валюты в Украине?
Дайте ссылку по Межбанку без временного Лага?

На 13-00 (12.03.2020) - на межбанке все так же наливают своим, а Черный рынок Много хотел (курс27), а сейчас более реально (25,8 на 26,3). Судя по рублю 75 руб/доллар у нас есть еще куда Девальвировать. :wink: :roll:


МБ смотрю на курсе.уа.
Но без лага и с оперативными комментариями там только за деньги.
И не пойму, какой смысл смотреть обменки по разным городам?
Все смотрят свой город.
В Киеве, Харькове, Днепре с десяток обменок с сайтами.
Но по звонку курс может быть немного другим.
И из десятка выбираются проверенные с хорошими курсами 2-3 и мониторятся.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:14

  zzzzzz написав:Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

20-го заканчиваются двух недельки в НБУ на 140 ярдов грн, вот там топливо для роста в доволь, кеды держим с 24 го зашнуроваными....
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15

  asti написав:
  zzzzzz написав:Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...



Что значит 62% покупателей?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:17

Через 45 минут НБУ будет оглашать свое решение. Изложу свои мысли.

Если учетку опустят или оставят на месте, курс однозначно вверх.

Повышение на 1-2% ниачем. Так что скорее тоже вверх.

Повышение на 3% и более - тут скорее кратковременная стабильность. С прицелом вверх.

Реально что-бы стабилизировать курс надо +4...+5% делать. Но это маловероятно.

П.С. Очень много зависит не придумает ли НБУ ввести какие-то ограничения к банкам или юр.лицам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:19

  serg_igorevich_2017 написав:20-го заканчиваются двух недельки в НБУ на 140 ярдов грн, вот там топливо для роста в доволь, кеды держим с 24 го зашнуроваными....

А где официальный есть источник этой информации, можно ссылку?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:20

25.90-26.00/26.20-26.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:22

  proftpd66 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Продолжаем.
Покупателей 62%
26,05 / 26,20(30)
Афтершок...



Что значит 62% покупателей?


ШО доллар ВВЕРХ!
то и значит
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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