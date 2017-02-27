RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42664267426842694270 ... 4272>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 142
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
14
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
46
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:22

судя по мб, странный какой-то аттракцион у НБУ получился. чего-то намутят в два часа.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 996
З нами з: 10.04.07
Подякував: 86 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:23

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.03.2020.....................25,8086
Доллар прибавил 18 копеек.
Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия, разница скромнее чем в предыдущие дни. С самого утра НБУ объявил аукцион по продаже 200 млн, откровенно давая понять, что за ценой не постоит. Заявки надо было подать до 10-30, поэтому первый час торгов был вялым, приподнялись всего на 3 копейки, ожидая результаты аукциона. Опубликованный около 11 курс отсечения на уровне бидов открытия дал понять, что удовлетворили всех, кроме самых наглых. После этого держатели валюты поняли, что ждать больше нечего и вышли с продажами, достаточно быстро обвалив курс на 6.5 копеек. Около 12 на 3.5 копейки отскочили, выйдя на уровень открытия. Результаты аукциона показали, что не было продано и половины объявленной суммы. По аналогии с размещением облигаций можно назвать аукцион неудачным :)
НБУ вчера продал около 305 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет интервенции. Объем суточных сертификатов изменился незначительно и был почти уравновешен обналичкой. Впервые за длительный период банки взяли существенный объем суточных кредитов рефинансирования. Переживать по этому поводу пока рано, скорее всего не просто переборщили с двухнедельными сертификатами.

Во вторник продажа валюты на МБ побила все рекорды - 849.2 млн.
Даже с учетом щедрой заливки НБУ, чистое предложение возросло с 500 до 600 млн, что выше среднего объема рынка. На сильно растущем рынке такое предложение можно назвать аномальным. Имеем панический спрос, но придерживания валюты не видно.


Кризис закончился? Улетаем, откат??

Что будет с нашей странной? Не виноваты мы. :mrgreen: :mrgreen:

https://youtu.be/GCzxjJJkSFk?t=28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:26

Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7891
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:26

  greenozon написав:Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.


курс на 30?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:27

  Дед Мороз написав:
  jump написав:Національний банк 12 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що Нацбанк приймає конкурентні заявки на аукціон.

Оновлено

Як зазначає прес-служба НБУ, під час аукціону регулятор задовольнив 23 заявки на 75,9 мільйонів доларів.

Валюту з резервів продавали за курсами 25,8-25,84 гривні за долар.
Продал нужным людям и сбрился.

Діду, не будьте на морозі): заявок на купівлю на аукціоні НБУ було менше в 2,5 рази від запропонованого НБУ обсягу.
Філ
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.

Мінуса точно не буде. Нуль, що в перекладі на людську мову - кінець епохи бідності і стабільність. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10163
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:28

  zzzzzz написав:Через 45 минут НБУ будет оглашать свое решение. Изложу свои мысли.

Если учетку опустят или оставят на месте, курс однозначно вверх.

Повышение на 1-2% ниачем. Так что скорее тоже вверх.

Повышение на 3% и более - тут скорее кратковременная стабильность. С прицелом вверх.

Реально что-бы стабилизировать курс надо +4...+5% делать. Но это маловероятно.

П.С. Очень много зависит не придумает ли НБУ ввести какие-то ограничения к банкам или юр.лицам.


На время,до стабилизации с короновирусом нужно вернуться к старым ставкам и % по депозитам плюс провести др.меры по стабилизации,другого выхода нет,пока отставить дешевое кредитование,если в других странах тормозят выплаты по ипотеке.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 01.07.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:29

Валютный рынок в контексте ДС

Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами.
Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем.
Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.
Neolit
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....эх были времена по 200 долярив в одни руки....и гонтаревой их не продали :(
abc111
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:31

  greenozon написав:Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.

вчера выкладывал инфу - овернайты в банках подскочили с 11 до 18%

нбу может хоть 0,5% ставку намалевать - если не подкрепит рефинансом под залог ОВГЗ то до лампочки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 42664267426842694270 ... 4272>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, asti, Автор77, flyman, komp, s0v7a, Vitaka, zzzzzz, Дед Мороз і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1704, 1705, 1706
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17056 2143961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 14:12
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6828 1523811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:58
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82647)
12.03.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.