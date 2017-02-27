Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.03.2020.....................25,8086 Доллар прибавил 18 копеек. Открылись на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия, разница скромнее чем в предыдущие дни. С самого утра НБУ объявил аукцион по продаже 200 млн, откровенно давая понять, что за ценой не постоит. Заявки надо было подать до 10-30, поэтому первый час торгов был вялым, приподнялись всего на 3 копейки, ожидая результаты аукциона. Опубликованный около 11 курс отсечения на уровне бидов открытия дал понять, что удовлетворили всех, кроме самых наглых. После этого держатели валюты поняли, что ждать больше нечего и вышли с продажами, достаточно быстро обвалив курс на 6.5 копеек. Около 12 на 3.5 копейки отскочили, выйдя на уровень открытия. Результаты аукциона показали, что не было продано и половины объявленной суммы. По аналогии с размещением облигаций можно назвать аукцион неудачным НБУ вчера продал около 305 млн. Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет интервенции. Объем суточных сертификатов изменился незначительно и был почти уравновешен обналичкой. Впервые за длительный период банки взяли существенный объем суточных кредитов рефинансирования. Переживать по этому поводу пока рано, скорее всего не просто переборщили с двухнедельными сертификатами.
Во вторник продажа валюты на МБ побила все рекорды - 849.2 млн. Даже с учетом щедрой заливки НБУ, чистое предложение возросло с 500 до 600 млн, что выше среднего объема рынка. На сильно растущем рынке такое предложение можно назвать аномальным. Имеем панический спрос, но придерживания валюты не видно.
zzzzzz написав:Через 45 минут НБУ будет оглашать свое решение. Изложу свои мысли.
Если учетку опустят или оставят на месте, курс однозначно вверх.
Повышение на 1-2% ниачем. Так что скорее тоже вверх.
Повышение на 3% и более - тут скорее кратковременная стабильность. С прицелом вверх.
Реально что-бы стабилизировать курс надо +4...+5% делать. Но это маловероятно.
П.С. Очень много зависит не придумает ли НБУ ввести какие-то ограничения к банкам или юр.лицам.
На время,до стабилизации с короновирусом нужно вернуться к старым ставкам и % по депозитам плюс провести др.меры по стабилизации,другого выхода нет,пока отставить дешевое кредитование,если в других странах тормозят выплаты по ипотеке.
Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами. Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем. Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.