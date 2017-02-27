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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 426742684269427042714272>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 142
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
14
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
46
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36

  Moneta написав:
  greenozon написав:Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.

вчера выкладывал инфу - овернайты в банках подскочили с 11 до 18%

нбу может хоть 0,5% ставку намалевать - если не подкрепит рефинансом под залог ОВГЗ то до лампочки.

Так что в тупиковой ситуации, обречены на только ВВЕРХ ?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36

дерево 75+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37

  Neolit написав:Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами.
Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем.
Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.


У Нас нет ПРАВДИВОЙ информации о процессах происходящих ни в Медицине ни в Экономике ни тем более что там твориться на Межбанке (кому продают, куда оно уходи - на черный рынок или просто выводят спекулянты из страны и т. д.). Тут расчет с Пятью неизвестными :lol:
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37

  kluychkooleg написав:
  komp написав:
  сірий написав:берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ. :D

Харьков приподнялся, приём по 26.10.

Вам удалось слиться на дне!


В будущее смотреть могут не только лишь все. Талант нужен.

- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.
- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40

  Сибарит написав:
  kluychkooleg написав:

- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.
- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…
[/quote]
Сибарит, а какой Ваш прогноз будет по курсу на этот год? 26,00 грн/$ на продажу уже забыть можно?
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 12 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40

Похоже, моя чуйка по Евро не подвела - про голову-плечи на 30-минутках писал еще до второго плеча.
Потому и сдавал по 28.8.
Но на следующий день, глянув с утра на МБ, откупил по 29.
Интересно, что 16-го будет со ставкой ФРС и как среагирует Евро.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 12 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40

  Вкладчик1234 написав:дерево 75+


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Удобная штука коронавирус. Под него можно списать схлопывание всех пузырей.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:41

Вот вам трошки инсайда)))

Это терминал Блумберга.

20 минут назад кто-то выкупил все офера, аж до 26,15

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:41

  Вкладчик1234 написав:дерево 75+


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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:43

  Вкладчик1234 написав:дерево 75+

досрочно, к 75-летию...
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