Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36
Moneta написав: greenozon написав:
Мій прогноз по обліковій ставці сьогодні: 0 або -0.5%
чому так? згідно оригінальної страгеії НБУ, озвученої неодноразово на протязі останніх Н місяців.
вчера выкладывал инфу - овернайты в банках подскочили с 11 до 18%
нбу может хоть 0,5% ставку намалевать - если не подкрепит рефинансом под залог ОВГЗ то до лампочки.
Так что в тупиковой ситуации, обречены на только ВВЕРХ ?
GDV29
Повідомлень: 404
З нами з: 25.11.13
Подякував: 550 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36
дерево 75+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 10738
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6596 раз.
Подякували: 2900 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37
Neolit написав:
Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами.
Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем.
Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.
У Нас нет ПРАВДИВОЙ информации о процессах происходящих ни в Медицине ни в Экономике ни тем более что там твориться на Межбанке (кому продают, куда оно уходи - на черный рынок или просто выводят спекулянты из страны и т. д.). Тут расчет с Пятью неизвестными
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
Повідомлень: 366
З нами з: 10.09.14
Подякував: 534 раз.
Подякували: 57 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37
kluychkooleg написав: komp написав: сірий написав:
берут максимум 25.90-ГРИВНЫ НЕТ.
НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА. СЛИЛСЯ.
Харьков приподнялся, приём по 26.10.
Вам удалось слиться на дне!
В будущее смотреть могут не только лишь все. Талант нужен.
- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.
- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 4703
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2247 раз.
Подякували: 5158 раз.
Профіль
7
5
9
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40
Сибарит написав: kluychkooleg написав:
- Ты прости, не сдержался, вывалил на тебя все неприятности, которые на меня обрушились.
- Ничего-ничего. Мне было очень приятно тебя слушать…
[/quote]
Сибарит, а какой Ваш прогноз будет по курсу на этот год? 26,00 грн/$ на продажу уже забыть можно?
Востаннє редагувалось
GDV29
в Чет 12 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
Повідомлень: 404
З нами з: 25.11.13
Подякував: 550 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40
Похоже, моя чуйка по Евро не подвела - про голову-плечи на 30-минутках писал еще до второго плеча.
Потому и сдавал по 28.8. Но на следующий день, глянув с утра на МБ, откупил по 29. Интересно, что 16-го будет со ставкой ФРС и как среагирует Евро.
Востаннє редагувалось
kluychkooleg
в Чет 12 бер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
Повідомлень: 188
З нами з: 30.12.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:40
Вкладчик1234 написав:
дерево 75+
Лайт 31
Удобная штука коронавирус. Под него можно списать схлопывание всех пузырей.
UA
Повідомлень: 4777
З нами з: 19.07.08
Подякував: 582 раз.
Подякували: 768 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:41
Вот вам трошки инсайда)))
Это терминал Блумберга.
20 минут назад кто-то выкупил все офера, аж до 26,15
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37380
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3600 раз.
Подякували: 9382 раз.
Профіль
46
13
2
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:41
Вкладчик1234 написав:
дерево 75+
біткоїн -25% !!!
greenozon
Повідомлень: 7891
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 497 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:43
Вкладчик1234 написав:
дерево 75+
досрочно, к 75-летию...
komp
1
Повідомлень: 8127
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3228 раз.
Профіль
1
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
17056
2143964
6828
1523811
Чет 12 бер, 2020 11:58 ЛОБ
31
1407
Чет 20 лют, 2020 19:05 sesk