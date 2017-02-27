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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42684269427042714272>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 142
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
14
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
46
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:46

  zzzzzz написав:Вот вам трошки инсайда)))

Это терминал Блумберга.

20 минут назад кто-то выкупил все офера, аж до 26,15

Зображення

Помста Сороса за "соросят"?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.

Все бы хорошо. Только в цивилизованном мире за такие операции садят на долгие срока. И с конфискацией.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:47

  vitto_ks_UA написав:
  Neolit написав:Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами.
Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем.
Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.


У Нас нет ПРАВДИВОЙ информации о процессах происходящих ни в Медицине ни в Экономике ни тем более что там твориться на Межбанке (кому продают, куда оно уходи - на черный рынок или просто выводят спекулянты из страны и т. д.). Тут расчет с Пятью неизвестными :lol:

Ну уж курс межбанка, думаю, нам известен более-менее точно. И что самое главное - всем, кто несет свою 1000$ в обменник, известна одна и та же информация (даже если она и неточна)
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ідріть-колотить оце так буде "стабілізець повний" :cry:
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:51

Немного вниз на МБЗображення
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Сибарит, а какой Ваш прогноз будет по курсу на этот год?

Моего прогноза не будет :)
Я в азартные игры не играю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:56

  Сибарит написав:
  GDV29 написав:Сибарит, а какой Ваш прогноз будет по курсу на этот год?

Моего прогноза не будет :)
Я в азартные игры не играю.

:) Ну хоть тогда, какая у Вас пропорция в валютной корзине? :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:58

  artlife написав:
  qreaton написав:Пан Шмигаль каже наступил кризис.

Министр финансов Игорь Уманский объявил, что кризис закончился.
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Профессиональный жаргон. То, что закончилось был кризис, то, что наступает совершенно другого характера :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:59

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:дерево 75+


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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начался Брифинг НБУ
онлайн
снизили ставку
https://www.youtube.com/watch?v=C6G-rDFuwZs
Востаннє редагувалось GDV29 в Чет 12 бер, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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