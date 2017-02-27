Corpocrator написав:Пока гипотеза в следующем: какойто большой холдер(или организованная группа) держателей драгметов сливает на пике, много. Высвободившийся кеш улетает в просевшие акции, тем самым катализируют отскок, в начале следующей сессии откупленные акции сливаются и катализируют очередной провал акций, дальше на высвободившийся кеш опять в драгметы, которые отростают к новому пику. Цикл повторяется.
Все бы хорошо. Только в цивилизованном мире за такие операции садят на долгие срока. И с конфискацией.
Neolit написав:Привет старожилам форума! Возник вопрос, быть может наивный, но прошу не кидаться тухлыми яйцами. Кто-то пробовал торговать расхождения между межбанком и кусом наличного доллара? Торговля получается примитивной: обогнал наличный доллар межбанк на Х% - сливаем налик, отстал - покупаем. Такая логика имеет смысл? И если имеет, то чему по вашему мнению равен этот самый Х%.
У Нас нет ПРАВДИВОЙ информации о процессах происходящих ни в Медицине ни в Экономике ни тем более что там твориться на Межбанке (кому продают, куда оно уходи - на черный рынок или просто выводят спекулянты из страны и т. д.). Тут расчет с Пятью неизвестными
Ну уж курс межбанка, думаю, нам известен более-менее точно. И что самое главное - всем, кто несет свою 1000$ в обменник, известна одна и та же информация (даже если она и неточна)