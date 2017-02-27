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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42694270427142724273>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 142
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
14
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
46
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:01

10%
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:01

  GDV29 написав: :) Ну хоть тогда, какая у Вас пропорция в валютной корзине? :D

Стабильная.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:01

это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03

  d44 написав:Ідріть-колотить оце так буде "стабілізець повний" :cry:
Хвэйк!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03

  kluychkooleg написав:Похоже, моя чуйка по Евро не подвела - про голову-плечи на 30-минутках писал еще до второго плеча.
Потому и сдавал по 28.8.
Но на следующий день, глянув с утра на МБ, откупил по 29.
Интересно, что 16-го будет со ставкой ФРС и как среагирует Евро.



Вот такое свежее письмо от арендатора сетевика:
"......Ввиду карантина в , прошу по-партнёрски подойти в решению проблемы, которые напрямую затрагивавет ритейл.
Продажи критически снижаются.
Для информации - продажи в Китае, в феврале снизились на 36%, в Европе на 19%. Судя по всему, рынок Украины это ожидает в марте....."

Просят временно снизить аренду.

Азиатский кризис 1997 г. докатился до России в 1998-м.

В 2008-м помним Юлю - что-то в стиле" в мире бушует кризис,но мы его не пустим в нашу страну,мы закроем ему двери"

И евро, и доллар ждет высокая волатильность,чувствительность к макростатистике и т.п.

А вот валюты не достаточно развитых стран скорее всего ждет снижение,хорошо бы если бы контролируемое и плавное.

В этом вопросе сильно надеемся на МВФ, они просто будут вынуждены нам помочь.

В любом случае - ситуация по вирусу далеко еще не отыграна,
временной лаг будет достаточно большой, и полное влияние на мировую экономику скажется чуть позже.

Лично на 100% в евро, хотя Европа сейчас под экономическим ударом, но евро в историческом разрезе на мой взгляд недооценен,да эта валюта может ситуативно временно опять упасть ниже 1-10, но помним исторический минимум в районе 0-90, и исторический максимум в районе 1-60, все-таки до максимума намного-намного дальше.
Да и консервативнее европейцы, хотя и евро более подвержен любым политическим потрясениям, но европейцы не печатают
свою бумагу так по ковбойски как США.
В любом случае конечная цель -любых валютных накоплений - либо техника длительного пользования, как авто,к примеру, либо отдых ,либо инвестиции в РН.
Сберегать любые бумажные деньги десятилетиями нельзя - это самое лузерское,что можно придумать.
Самый простенький пример. Инвестиции в небольшой магазинчик в каком-нибудь отдаленном регионе Украины,2002-й - 200 дол. 1 кв.м.,2008-й 4 тыс.дол. кв.м.,2020-й - 1 - 1.5 тыс.дол. кв.м. Меньше 18 лет разрез.
Наглядно показывает обесценку доллара,евро,гривны - любой бумаги.
Валюту надо собирать с конкретной целью.
Желательно чтобы цели были - не заоблачными.
Мало денег - надо жить сегодняшним днем,прямо нынешним летом съездить куда-нибудь, где цены адекватные сервису.Для классного моря в ближнем зарубежье старт от 250 евро на лицо,если заказывать заранее.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 12 бер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03

[quote="4896469:Дед Мороз"]


Не мелите ерунды.
И профинанс и инвестинг рисуют свои котировки не пойми откуда.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:05

  zzzzzz написав:это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты

Брифингуй, не брифингуй - всё равно получиш ...!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:05

  zzzzzz написав:это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты

что, уже продажи ниже 26,00/дол не будет?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:06

  komp написав:
  zzzzzz написав:это пипец.....

снизили ставку на 1% ....итиёты

Брифингуй, не брифингуй - всё равно получиш ...!


НБУ - це величезна махіна, в них є спроектована стратегія, ну не можуть вони за
1-2 дні з бухти барахти адаптуватись до шалених бурлящих вірусних змін...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ставка 10%
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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  #<1 ... 42694270427142724273>
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