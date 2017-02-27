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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:01
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03
Хвэйк!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03
Вот такое свежее письмо от арендатора сетевика:
"......Ввиду карантина в , прошу по-партнёрски подойти в решению проблемы, которые напрямую затрагивавет ритейл.
Продажи критически снижаются.
Для информации - продажи в Китае, в феврале снизились на 36%, в Европе на 19%. Судя по всему, рынок Украины это ожидает в марте....."
Просят временно снизить аренду.
Азиатский кризис 1997 г. докатился до России в 1998-м.
В 2008-м помним Юлю - что-то в стиле" в мире бушует кризис,но мы его не пустим в нашу страну,мы закроем ему двери"
И евро, и доллар ждет высокая волатильность,чувствительность к макростатистике и т.п.
А вот валюты не достаточно развитых стран скорее всего ждет снижение,хорошо бы если бы контролируемое и плавное.
В этом вопросе сильно надеемся на МВФ, они просто будут вынуждены нам помочь.
В любом случае - ситуация по вирусу далеко еще не отыграна,
временной лаг будет достаточно большой, и полное влияние на мировую экономику скажется чуть позже.
Лично на 100% в евро, хотя Европа сейчас под экономическим ударом, но евро в историческом разрезе на мой взгляд недооценен,да эта валюта может ситуативно временно опять упасть ниже 1-10, но помним исторический минимум в районе 0-90, и исторический максимум в районе 1-60, все-таки до максимума намного-намного дальше.
Да и консервативнее европейцы, хотя и евро более подвержен любым политическим потрясениям, но европейцы не печатают
свою бумагу так по ковбойски как США.
В любом случае конечная цель -любых валютных накоплений - либо техника длительного пользования, как авто,к примеру, либо отдых ,либо инвестиции в РН.
Сберегать любые бумажные деньги десятилетиями нельзя - это самое лузерское,что можно придумать.
Самый простенький пример. Инвестиции в небольшой магазинчик в каком-нибудь отдаленном регионе Украины,2002-й - 200 дол. 1 кв.м.,2008-й 4 тыс.дол. кв.м.,2020-й - 1 - 1.5 тыс.дол. кв.м. Меньше 18 лет разрез.
Наглядно показывает обесценку доллара,евро,гривны - любой бумаги.
Валюту надо собирать с конкретной целью.
Желательно чтобы цели были - не заоблачными.
Мало денег - надо жить сегодняшним днем,прямо нынешним летом съездить куда-нибудь, где цены адекватные сервису.Для классного моря в ближнем зарубежье старт от 250 евро на лицо,если заказывать заранее.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 12 бер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03
[quote="4896469:Дед Мороз"]
Не мелите ерунды.
И профинанс и инвестинг рисуют свои котировки не пойми откуда.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:05
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:05
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:06
НБУ - це величезна махіна, в них є спроектована стратегія, ну не можуть вони за
1-2 дні з бухти барахти адаптуватись до шалених бурлящих вірусних змін...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ставка 10%
Монобанк - конченый недобанк :!:
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