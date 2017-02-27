Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03

kluychkooleg написав: Похоже, моя чуйка по Евро не подвела - про голову-плечи на 30-минутках писал еще до второго плеча.

Потому и сдавал по 28.8.

Но на следующий день, глянув с утра на МБ, откупил по 29.

Интересно, что 16-го будет со ставкой ФРС и как среагирует Евро. Похоже, моя чуйка по Евро не подвела - про голову-плечи на 30-минутках писал еще до второго плеча.Потому и сдавал по 28.8.Но на следующий день, глянув с утра на МБ, откупил по 29.Интересно, что 16-го будет со ставкой ФРС и как среагирует Евро.

Вот такое свежее письмо от арендатора сетевика:"......Ввиду карантина в , прошу по-партнёрски подойти в решению проблемы, которые напрямую затрагивавет ритейл.Продажи критически снижаются.Для информации - продажи в Китае, в феврале снизились на 36%, в Европе на 19%. Судя по всему, рынок Украины это ожидает в марте....."Просят временно снизить аренду.Азиатский кризис 1997 г. докатился до России в 1998-м.В 2008-м помним Юлю - что-то в стиле" в мире бушует кризис,но мы его не пустим в нашу страну,мы закроем ему двери"И евро, и доллар ждет высокая волатильность,чувствительность к макростатистике и т.п.А вот валюты не достаточно развитых стран скорее всего ждет снижение,хорошо бы если бы контролируемое и плавное.В этом вопросе сильно надеемся на МВФ, они просто будут вынуждены нам помочь.В любом случае - ситуация по вирусу далеко еще не отыграна,временной лаг будет достаточно большой, и полное влияние на мировую экономику скажется чуть позже.Лично на 100% в евро, хотя Европа сейчас под экономическим ударом, но евро в историческом разрезе на мой взгляд недооценен,да эта валюта может ситуативно временно опять упасть ниже 1-10, но помним исторический минимум в районе 0-90, и исторический максимум в районе 1-60, все-таки до максимума намного-намного дальше.Да и консервативнее европейцы, хотя и евро более подвержен любым политическим потрясениям, но европейцы не печатаютсвою бумагу так по ковбойски как США.В любом случае конечная цель -любых валютных накоплений - либо техника длительного пользования, как авто,к примеру, либо отдых ,либо инвестиции в РН.Сберегать любые бумажные деньги десятилетиями нельзя - это самое лузерское,что можно придумать.Самый простенький пример. Инвестиции в небольшой магазинчик в каком-нибудь отдаленном регионе Украины,2002-й - 200 дол. 1 кв.м.,2008-й 4 тыс.дол. кв.м.,2020-й - 1 - 1.5 тыс.дол. кв.м. Меньше 18 лет разрез.Наглядно показывает обесценку доллара,евро,гривны - любой бумаги.Валюту надо собирать с конкретной целью.Желательно чтобы цели были - не заоблачными.Мало денег - надо жить сегодняшним днем,прямо нынешним летом съездить куда-нибудь, где цены адекватные сервису.Для классного моря в ближнем зарубежье старт от 250 евро на лицо,если заказывать заранее.