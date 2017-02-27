Додано: Чет 12 бер, 2020 14:47

Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози.



Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час прес-брифінгу.



За його словами, на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу, як:



тиск на ціни в бік зниження та охолодження світової економіки;

пом’якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торговельних партнерів України у відповідь на ці процеси;

запровадження урядами країн заходів для недопущення поширення COVID-19.



Смолій підкреслив, що, окрім падіння цін на світових ринках через коронавірус, на інфляцію в Україні у бік зниження будуть тиснути конкурентні війни між країнами-виробниками нафти, які нещодавно розгорнулися.



"Вони провокуватимуть підтримання рекордно низьких цін на енергоносії, що впливатиме і на ціни товарів українського експорту.



Загалом, усі ці чинники матимуть різноспрямований вплив на економічне зростання та інфляцію в Україні, що посилює невизначеність", - додав він.



Голова НБУ підкреслив, що ключовим припущенням, яке правління бере до уваги, ухвалюючи рішення про зниження облікової ставки до 10%, залишається продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом.



"Укладення нової програми з МВФ зменшить вразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках в часи пікових виплат за державним боргом. Також на сприйняття України інвесторами впливатимуть рішення українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - наголосили у регуляторі.



Смолій також підкреслив, що ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.



За його словами, суттєве зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, можуть негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування.



У НБУ заявили, що актуальними залишаються також ризики:



ескалації військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії;

скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови;

збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату.



Крім цього, Смолій заявив, що січневий прогноз НБУ передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, але він може бути переглянутий у квітні залежно від розвитку подій.