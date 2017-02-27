Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози.
Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час прес-брифінгу.
За його словами, на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу, як:
тиск на ціни в бік зниження та охолодження світової економіки; пом’якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торговельних партнерів України у відповідь на ці процеси; запровадження урядами країн заходів для недопущення поширення COVID-19.
Смолій підкреслив, що, окрім падіння цін на світових ринках через коронавірус, на інфляцію в Україні у бік зниження будуть тиснути конкурентні війни між країнами-виробниками нафти, які нещодавно розгорнулися.
"Вони провокуватимуть підтримання рекордно низьких цін на енергоносії, що впливатиме і на ціни товарів українського експорту.
Загалом, усі ці чинники матимуть різноспрямований вплив на економічне зростання та інфляцію в Україні, що посилює невизначеність", - додав він.
Голова НБУ підкреслив, що ключовим припущенням, яке правління бере до уваги, ухвалюючи рішення про зниження облікової ставки до 10%, залишається продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом.
"Укладення нової програми з МВФ зменшить вразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках в часи пікових виплат за державним боргом. Також на сприйняття України інвесторами впливатимуть рішення українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - наголосили у регуляторі.
Смолій також підкреслив, що ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.
За його словами, суттєве зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, можуть негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування.
У НБУ заявили, що актуальними залишаються також ризики:
ескалації військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії; скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови; збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату.
Крім цього, Смолій заявив, що січневий прогноз НБУ передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, але він може бути переглянутий у квітні залежно від розвитку подій.
Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.
goldfinger написав:Эффективность экономики,производительность труда не растет,рост ВВП небольшой,нормальных и большого объема инвестиций нет,-с какого перепугу 500 платить?
конкуренция за рабсилу с Европой там просто за красивые глаза (и за страшные тоже) по 800 евро на нос дают спасибо По за открытые границы реально пользу принёс народу
Ну да,сейчас с карантинами,непредвиденными простоя и и убытками,замедлением производства и мировой торговли,падением спроса на сырье и общими непонятками,когда весь этот кипишной цирк закончится и чем закончится- такой сильный спрос на рабочую силу пойдет,что аж вообще.
Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...
Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.