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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42744275427642774278 ... 4280>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 145
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
8
26.01-26.5
10%
15
26.51-27.0
23%
33
27.01-27.5
14%
20
27.51-28.0
8%
11
выше 28
32%
47
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:46

В Україні станом на 12 березня не підтверджено жодного нового випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Відзначається, що лише один зразок був підтверджений на коронавірус (3 березня). Але решта 45 отримали негативний результат. Додамо, що звіт був отриманий з лабораторії ВООЗ у Лондоні (Англія).
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:47

Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози.

Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час прес-брифінгу.

За його словами, на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу, як:

тиск на ціни в бік зниження та охолодження світової економіки;
пом’якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торговельних партнерів України у відповідь на ці процеси;
запровадження урядами країн заходів для недопущення поширення COVID-19.

Смолій підкреслив, що, окрім падіння цін на світових ринках через коронавірус, на інфляцію в Україні у бік зниження будуть тиснути конкурентні війни між країнами-виробниками нафти, які нещодавно розгорнулися.

"Вони провокуватимуть підтримання рекордно низьких цін на енергоносії, що впливатиме і на ціни товарів українського експорту.

Загалом, усі ці чинники матимуть різноспрямований вплив на економічне зростання та інфляцію в Україні, що посилює невизначеність", - додав він.

Голова НБУ підкреслив, що ключовим припущенням, яке правління бере до уваги, ухвалюючи рішення про зниження облікової ставки до 10%, залишається продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом.

"Укладення нової програми з МВФ зменшить вразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках в часи пікових виплат за державним боргом. Також на сприйняття України інвесторами впливатимуть рішення українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - наголосили у регуляторі.

Смолій також підкреслив, що ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного сповільнення економічної активності в Україні.

За його словами, суттєве зниження світового попиту, а також переоцінка інвесторами ризиків країн, що розвиваються, можуть негативно позначитися на показниках зовнішньої торгівлі України та ускладнити залучення фінансування.

У НБУ заявили, що актуальними залишаються також ризики:

ескалації військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії;
скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови;
збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату.

Крім цього, Смолій заявив, що січневий прогноз НБУ передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року, але він може бути переглянутий у квітні залежно від розвитку подій.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:51

  kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав: Грн депо сейчас дает 10% за год чистыми
Поздравляю! Оптимальная стратегия!
Зачем держать на картах со свободным снятием/пополнением любой суммы и с 15%(12%) годовых, если можно держать на неразрывном депо под 12%(10%) годовых?

Потому что
1) не надо бегать в кедах (вы же это имели в виду?)
Но если если эта беготня - единственный способ существования, тогда кАнешнА...
2) дьявол кроется в деталях этих 15(12)%

Если что, у меня 12.75% полугодовой безналоговый. В августе посмотрим, что с ним делать.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже, сегодня была ловушка для медведей. Все красное, и нефть, и фондовый рынок у соседей, и рубль. А тут еще ставку снизили. Сегодня сам не сдавал, побоялся
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрел межбанк на сайте артады, там был плагин с курс.ком.юа, но без задержки. Но уже пару месяцев, как сайт умер (
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:52

  Вкладчик1234 написав:дерево 75+

Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:52

  goldfinger написав:
  Yuri_61 написав:
  goldfinger написав:Эффективность экономики,производительность труда не растет,рост ВВП небольшой,нормальных и большого объема инвестиций нет,-с какого перепугу 500 платить?
конкуренция за рабсилу с Европой
там просто за красивые глаза (и за страшные тоже) по 800 евро на нос дают
спасибо По за открытые границы
реально пользу принёс народу
Ну да,сейчас с карантинами,непредвиденными простоя и и убытками,замедлением производства и мировой торговли,падением спроса на сырье и общими непонятками,когда весь этот кипишной цирк закончится и чем закончится- такой сильный спрос на рабочую силу пойдет,что аж вообще.

Все равно немцы за 1000 евро работать не будут.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:За його словами, на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу


Зображення
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 12 бер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:56

Честно говоря политика НБУ вызывает лёгкое недоумение. Весь прошлый год, до конца сентября, когда в экономике все было хорошо: хорошие цены на экспорт, высокий урожай, нерезиденты и тд ставку держали на уровне 17,5% и выше. А теперь, когда весь мир рушится ставку снижают до 10...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:58

  goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:дерево 75+

Таки афтер майдана средний курс гривны к дереву был 0,4 за рубль,примерно+-.Сейчас,при сохранении этой корреляции 100% у нас должно быть 75/0,4=30.Даже при примерно 50% корреляции это 28.Ну а 26 это совсем слабо.Если не считать,что в Мордоре рубль сознательно валят,то таки в нашей истории гривну за уши тянут,чтобы кто-то вышел из гривневых активов и ещё более-менее вменяемо вошёл в валюту.И я уверен,что эти люди и структуры не из тех,кто исполняет плач Ярославны,нет,-они ещё собираются здесь заработать.


Когда-то очень долго был 0,25 +/-.
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